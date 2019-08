Champions League Uefa/ Sorteggio gironi, diretta streaming video: si parte alle 18!

Oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo alle ore 18 andrà in scena in diretta il sorteggio dei gironi della Uefa Champions League 2019/20. Con la qualificazione dai play off di Stella Rossa Belgrado, Dinamo Zagabria ed Olympiakos nella giornata di martedì e di Club Bruges, Ajax e Slavia Praga nella giornata di mercoledì, si è completato il quadro delle magnifiche 32 che daranno la caccia al titolo più prestigioso del calcio per club europeo e, probabilmente, mondiale. Tutti contro il Liverpool detentore della competizione, vincente nella finale di Madrid contro il Tottenham, 2-0 in una sfida tutta inglese. Sesta Champions League per i Reds che l’anno prima avevano perso la finale contro il Real Madrid. In questa edizione la finalissima di disputerà presso l’Ataturk Stadium di Istanbul. 4 le formazioni italiane in gioco. La Juventus, il Napoli, l’Atalanta e l’Inter. E saranno divise nelle quattro diverse fasce del sorteggio. La Juventus nella prima come detentrice del titolo nazionale, Napoli in seconda fascia, mentre il peggior ranking UEFA vedrà l’Inter relegata in terza fascia e l’esordiente Atalanta in quarta.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Ecco le quattro fasce del sorteggio che suddividerà le formazioni partecipanti in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno. Prima fascia: JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Manchester City (Ing), Psg (Fra), Barcellona (Spa), Bayern Monaco (Ger), Zenit (Rus). Seconda fascia: NAPOLI, Real Madrid (Spa), Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Ajax (Ola) e Benfica (Por). Terza fascia: INTER, Lione (Fra), Bayer Leverkusen (Ger), Salisburgo (Aut), Olympiacos (Gre), Bruges (Bel), Valencia (Spa), Dinamo Zagabria (Cro). Quarta fascia: ATALANTA, Lokomotiv Mosca (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), Lipsia (Ger), Slavia Praga (Cec), Stella Rossa (Ser), Lille (Fra). Dunque rischi maggiori per Atalanta e Inter: nella peggiore delle ipotesi gli orobici giocherebbero in un raggruppamento con Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen; agli interisti potrebbero capitare nello stesso gruppo Manchester City, Real Madrid e Lipsia.

LE DATE: SI COMINCIA IL 17 SETTEMBRE

Dopo il sorteggio dei gironi della nuova Champions League 2020 si procederà anche alla compilazione del calendario dei vari incontri. Le partite della prima giornata della fase a gironi si giocheranno martedì 17 e mercoledì 18 settembre, la seconda giornata il 1 e il 2 ottobre, la terza il 22 e 23 ottobre, la quarta il 5 e 6 novembre, la quinta il 26 e 27 novembre e la sesta il 10 e l’11 dicembre. Poi si procederà al sorteggio degli ottavi di finale, fissato in calendario per il il 16 dicembre. Come sempre le gare degli ottavi di finale si dipaneranno nel giro di un mese tra metà febbraio e metà marzo. Le partite d’andata, 2 per ciascun giorno, si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio 2019, mentre quelle di ritorno saranno previste il 10, 11, 17 e 18 marzo. Il 20 marzo sorteggio dei quarti e delle semifinali, che come l’anno scorso saranno stabiliti come un tabellone tennistico. L’andata dei quarti di finale si disputerà il 7 e l’8 aprile, il ritorno il 14 e il 15 aprile. Le semifinali invece si giocheranno il 28 e 29 aprile e il 5 e 6 maggio. Infine, finalissima sabato 30 maggio presso lo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019/20 si potrà seguire in diretta tv via satellite per gli abbonati Sky sui seguenti canali: Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45); Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45); Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky. La diretta streaming video via internet dell’evento sarà disponibile sia per gli abbonati Sky che si collegheranno sul sito skygo.sky.it, sia per gli abbonati DAZN, visto che Eurosport da questa stagione è visibile sulla piattaforma streaming. In chiaro per tutti c’è comunque la possibilità di seguire via internet cerimonia e sorteggio, collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito uefa.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA