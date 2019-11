Chandler Riggs, in ospedale Carl di Walking Dead/ Brutta caduta a cavallo

Piccola disavventura per Chandler Riggs, attore americano noto soprattutto fra i più giovani, per la sua interpretazione nella serie tv horror, The Walkind Dead nel ruolo di Carl (il figlio di Rick). Il ragazzo è caduto da cavallo e di conseguenza è stato costretto ad un ricovero in ospedale; nulla di particolarmente grave comunque, visto che il giovane attore se l’è cavata con qualche escoriazione e contusione, ma la notizia ha fatto comunque preoccupare i fan della serie. A rendere noto l’episodio è stata la mamma di Chandler, Gina Ann, che attraverso la propria pagina Instagram ha condiviso uno scatto appunto in compagnia del figlio mentre faceva il segno del pollice alzato su un letto di ospedale. Come detto sopra, tutto colpa di una caduta a cavallo, ma fortunatamente “Carl” indossava l’elmetto protettivo che gli ha evitato conseguenze peggiori, e non si è fratturato alcunché.

CHANDLER RIGGSI IN OSPEDALE, LA MALE: “GRAZIE AL CIELO STARÀ BENE”

“Grazie al cielo starà bene – ha scritto la mamma di Chandler a corredo dello scatto sorridente – ora sono qui insieme a lui. Ha una contusione piuttosto brutta, prova ancora un po’ di dolore ma non ha nessuna frattura. Ho preso il primo volo per arrivare a Los Angeles di primo mattino. Pregate con lui insieme a me. A causa di quanto è accaduto – scherza Gina Ann – ho perso persino l’episodio di A Million Little Things”. Grande apprensione da parte della mamma di Chandler, come del resto era prevedibile, anche perché i medici inizialmente sembravano preoccupati che il ragazzo avesse riportato un infortunio serio, ma in seguito, grazie ad esami più accurati, il quadro è apparso più certo e decisamente più lieve rispetto a quanto previsto in precedenza. Riggs ha appena 20 anni, e dopo aver recitato in 77 episodi di The Walking Dead fra il 2010 e il 2018, è ora in televisione con la serie “A Million Little Things”, giunta alla sua seconda stagione negli Stati Uniti, e ancora inedita in Italia.

