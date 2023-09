Chando Erik Luna, chi è l’ex compagno di Grecia Colmenares/ La differenza di età il motivo della rottura?

Grecia Colmenares e la storia d’amore con Chando Erik Luna, il giovane modello per cui aveva perso la testa

Recentemente l’attrice e ‘regina delle telenovelas’ Grecia Colmenares è stata sentimentalmente legata all’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna. Una storia d’amore che ha fatto discutere parecchio per via della differenza d’età e per la distanza geografica tra l’attrice e il modello. Due elementi che, evidentemente, hanno inciso parecchio sulla rottura tra Grecia e Chando Erik Luna, oggi a tutti gli effetti ex fidanzati. Per quanto riguarda gli altri amori dell’attrice, in passato Grecia Colmenares è stata sposata con l’attore venezuelano Henry Zakka.

Successivamente si è legata all’imprenditore argentino Marcelo Pelegri, con cui nel 1992 ha dato alla luce il figlio Gianfranco. Dopo circa diciassette anni di matrimonio è arrivata la separazione, pur mantenendo i rapporti distesi e cordiale. Dopo la rottura con Pelegri, quindi, è arrivato l’amore con Chando Erik Luna, con cui la Colmenares ha rotto da poco. E’ stato il magazine DiTutto a fotografarla per la prima volta assieme al giovane modello Chando Erik Luna, che in molti avevano cinicamente definito come il suo toyboy dell’attrice, per via della differenza di età.

Chando Erik Luna e Grecia Colmenares, perché si sono lasciati? L’attrice pronta ad iniziare un nuovo capitolo

Sembra che oggi lui viva in Svizzera e che tra loro tutto sia iniziato in segreto, lontano dai riflettori, nel 2017. Secondo Novella 2000, tuttavia, recentemente Chando Erik Luna e Grecia Colmenares si sarebbero lasciati. Pertanto l’attrice è di nuovo sul “mercato”. Eppure non molto tempo la famosa attrice era convinta di aver finalmente trovato il suo principe azzurro e non aveva paura di dirlo a voce alta.

“Ho finalmente incontrato l’uomo della mia vita. È un ragazzo dolce, premuroso, semplice e riservato. Posso dire ad alta voce di aver incontrato il mio principe azzurro”. In Italia, il nome di Chando Erik Luna è quasi sempre stato associato alla relazione Grecia Colmenares. Benché lavori come modello, attore e film-maker, buona parte della fame pare la “debba” al mondo del gossip e alla storia con Grecia.

