Chando Erik Luna e Giacomo Urtis fidanzati?/ Abbracci e baci sul collo…

Chando Erik Luna e Giacomo Urtis sono fidanzati? Come spiega Dagospia che pubblica anche le immagini, Chando Erik Luna e Giacomo Urtis sarebbero stati beccati in atteggiamenti intimi sotto casa del chirurgo dei vip. Mentre si voficera di un presunto ritorno di fiamma tra Chando e Manila Gorio, il modello, ex fidanzato della star delle soap opera Grecia Colmenares, è stato paparazzato in atteggiamento più che amichevoli con Giacomo Urtis. Nelle immagini pubblicate da Dagospia, i due si scambiano abbracci mentre il chirurgo lascia qualche bacio sul collo del modello. Foto che potrebbero scatenare la dura reazione di Manila Gorio che, recentemente, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha confermato di essere molto innamorata di lui, ma come reagirà di fronte alle immagini del fidanzato tra le braccia del chirurgo dei vip?

Non è la prima volta che Chando Erik Luna e Giacomo Urtis vengono beccati insieme. La stessa Manila Gorio, come fa sapere Dagospia, su Instagram, accusò il modello di averla tradita con il chirurgo. Chando, però, ha sempre negato tutto accusando Manila e Urtis di aver organizzato tutto al punto da aver preso anche dei provvedimenti con il suo avvocato. Chando, inoltre, è stato accusato anche di aver tradito l’ex fidanzata Grecia Colmenares. Oggi, il nome del modello, torna al centro del gossip per le nuove foto in cui è molto vicino al chirurgo. Come reagirà, dunque, la Gorio? Quest’ultima, a Barbara D’Urso, parlando dei propri sentimenti per Chando, ha detto: “La realtà è che io sono davvero innamorata di questo ragazzo perché ha avuto il coraggio di raccontare una storia d’amore con una donna diversa. E’ stata una storia molto bella. Ci siamo fatti travolgere anche dalle luci dei riflettori. Sicuramente abbiamo condiviso qualche storia, ma era tutto vero”.

