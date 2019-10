Chando Erik Luna/ “Manila Gorio? Mai stato con lei! Ecco come è nato il finto gossip”

“Sono stato coinvolto in un gossip assurdo che sta danneggiando la mia immagine”. Queste parole così forti, arrivano direttamente da Chando Erik Luna tra le pagine di Novella 2000. Il modello, ex fidanzato dell’attrice regina delle telenovelas sudamericane Grecia Colmenares, era stato beccato più di una volta in compagnia della showgirl e conduttrice tv transessuale Manila Gorio. E le foto degli incontri esistono, parlano chiaro. Ma, per Chando, c’è solo falsità dietro tutta questa storia anche se ammette: “Sono stato a letto con trans ma solo se diventati veramente donna. Operati”. Il biondino racconta di non avere mai avuto una storia con Manila anche se, pochissimo tempo fa, si era perfino lasciato intervistare da lei come suo fidanzato. “Se siamo stati insieme? No! È stata Manila a creare questa finta relazione solo per farsi pubblicità. Ha preso in giro tutti rilasciando dichiarazioni false che stanno danneggiando la mia immagine. Vorrei che tutti sappiano che quello che sta facendo è orribile. Mio padre ha avuto un ictus e sta male. Sto passando un brutto periodo e non posso sopportare anche questo. Non riesco a capire come la voglia di diventare a tutti i costi famosi possa portare a distruggere la vita di un’altra persona!”.

Chando Erik Luna: “Mai stato con Manila Gorio!”

Nonostante le accuse di Chando Luna, la redazione di Novella 2000 ribatte affermando di avere fotografie di lui e Manila Gorio in atteggiamenti espliciti. “Trovo assurdo che un personaggio pubblico metta foto di paparazzi sul proprio profilo social. È la prima volta in vita mia che vedo una cosa del genere: Manila ha pubblicato le mie foto senza permesso e con mesi di ritardo. Ha contattato giornali, televisioni e tutti hanno creduto che stessimo insieme. Ma io non ho mai fatto il suo nome, non ho mai pubblicato nulla che poteva far pensare a un legame tra noi”. Successivamente, spiega in dettaglio come sarebbe nato questo finto gossip tra di loro: “Quando è finita la mia storia d’amore con Grecia Colmenares sono stato contattato da una persona di cui non farò il nome – che mi ha chiesto se volessi realizzare un falso gossip per andare in tv. Lì ho sbagliato, mi sono fatto prendere dalla voglia di farmi conoscere dal pubblico italiano e ho accettato, inconsapevole di cosa sarebbe successo poi. E non è tutto qui, la persona che aveva creato il contatto tra Manila a me aveva detto che nel caso non fossi più andato in tv, tutti avrebbero iniziato a parlare male di me, distruggendomi ulteriormente. Credo che Manila stia perdendo il controllo di sé stessa… la Gorio è una persona pericolosa in cerca di popolarità e lo sta facendo nel modo più illegale possibile. Adesso lei vorrebbe andare da Barbara d’Urso con me per un chiarimento, ma per quanto mi riguarda se lo può scordare…”.

