Chanel, Cristian e Isabel, figli Ilary Blasi/ “Tre il numero perfetto, ma Totti…”

Chanel, Cristian e Isabel sono i tre figli Ilary Blasi nati dal matrimonio con Francesco Totti. Un grande amore quello che lega la popolare conduttrice televisiva e l’ex numero 10 della Roma che non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Quarto figlio in arrivo? In realtà a fare una doverosa precisazione è stata proprio Lady Totti che ospite del salotto di Fabio Fazio ha ironizzato dicendo: “ho finito gli ovuli!Li ho persi!”. Ironica e simpatica come sempre la Blasi ha chiaramente lasciato intendere che per il momento la famiglia è al completo; poco dopo, infatti, ha aggiunto: “credo che tre sia il giusto compromesso, il numero perfetto“. Poi il conduttore avrebbe insistito dicendo: “Francesco ha dichiarato che vorrebbe il quarto figlio”, ma alla affermazione di Fabio Fazio “Francesco ha dichiarato che vorrebbe il quarto figlio”, la moglie ha replicato con ironia “vorrà dire che lo farà con un’altra…”.

Ilary Blasi e i figli Chanel, Cristian e Isabel: “nessun quarto figlio”

Intanto in questi giorni Ilary Blasi ha festeggiato in modo davvero speciale il quinto compleanno della figlia Isabel a cui ha dedicato un bellissimo post sui social: “Ti starò per sempre accanto. Auguri Isabel ti amiamo tanto. 5 anni di te e con te”. Anche il padre Francesco Totti ha voluto celebrare la sua nascita con una tenerissima foto accompagnata da una emozionante didascalia “diventi sempre più bella, ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio”. Sta di fatto che Francesco Totti non ha mai fatto mistero di desiderare una famiglia ancora più grande visto che, ospite del salotto televisivo di Verissimo, l’ex campione della Roma ha dichiarato “con la nascita dei miei bambini l’amore è migliorato sempre di più e migliorerà ancora. Man mano riuscirò ad arrivare a cinque figli, anche se Ilary mi prende per pazzo. Devo trovare il momento giusto”. Una provocazione a cui la conduttrice ha replicato dicendo: “secondo me è una provocazione, tre mi sembra un giusto compromesso. Per ora i miei figli hanno pochi doveri quindi queste cose le devono fare bene e tra i due io sono quella che gli sta più con il fiato sul collo”. Una cosa è certa la famiglia Totti è davvero bellissima!



