CHANEL E CRISTIAN, FIGLI DI ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI/ “Non devono schierarsi e scegliere tra noi”

“Non me l’aspettavo, ma mi hanno fatto piacere”, così Ilary Blasi commenta a Verissimo il sostegno ricevuto dalla figlia Chanel dopo l’uscita del documentario su Netflix riguardo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Inoltre, spiega di aver lasciato liberi i figli Chanel e Cristian di decidere se vederlo o meno. “Non mi aspettavo nulla, anche perché loro quella storia l’hanno vissuta, la conoscevano, quindi non era una novità”.

FRANCESCO TOTTI, PRIMA DI NOEMI BOCCHI ALTRI TRADIMENTI?/ Ilary Blasi "Secondo me ci sono stati ma..."

Proprio in merito alla separazione, Ilary Blasi precisa: “Non si tratta di schierarsi, non si deve scegliere tra mamma e papà, l’importante è che abbiano la situazione chiara. Hanno vissuto tutto il terremoto, ma fa parte di un divorzio”. Ora Cristian è maggiorenne: “Mi fa strano un figlio maggiorenne, il tempo vola”. Riguardo il futuro da calciatore del figlio, invece, non si sbilancia, del resto non è un’appassionata di calcio. (Agg. di Silvana Palazzo)

ILARY BLASI "FRANCESCO TOTTI? PATRIARCATO NON C'ENTRA"/ Silvia Toffanin "Io e lei siamo amiche ma..."

Chanel Totti, il gesto social in supporto di sua madre Ilary Blasi

Avere due genitori particolarmente noti, in qualità di figli, implica chiaramente oltre al vanto anche una discreta esposizione alla curiosità dei media. E’ questo il caso di Chanel e Cristian, figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. A dispetto della separazione, entrambi si dedicano anima e corpo per i loro figli che nel frattempo seguono i rispettivi percorsi di vita cercando di trovare la propria strada per il futuro.

Rispetto al fratello, Chanel Totti è forse tra i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi che vanta già una discreta notorietà. La giovane infatti risulta particolarmente attiva sui social, in linea con la modernità e le attitudini delle nuove generazioni. Migliaia di follower e tanti contenuti che spesso e volentieri attirano anche le offese ingiustificate degli haters. Di recente Chanel Totti si è anche espressa in maniera amorevole nei confronti della madre in relazione all’uscita del docufilm “Unica”.

FRANCESCA TOCCA, MOGLIE DI RAIMONDO TODARO/ "Dopo la rottura io ho avuto una storia, lui di più"

Cristian Totti, nelle giovanili del Frosinone sognando i successi di suo padre Francesco Totti

“Fiera della donna che sei, ti amo”, queste le parole di Chanel Totti sui social poste come didascalia ad un frame del docufilm “Unica”, realizzato da sua madre Ilary Blasi. C’è chi ha interpretato tale gesto come una presa di posizione; molto più semplicemente la giovane avrà voluto far sentire la propria vicinanza alla madre al di là delle ragioni e dei torti. Come anticipato, più defilata è invece la figura del fratello Cristian, meno avvezzo all’esposizione social.

Cristian – figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti – sta tentando a piccoli passi di seguire le orme paterne. Attualmente nelle giovanili del Frosinone, sogna forse un giorno ci calcare i campi di gioco che hanno reso l’ex capitano della Roma una bandiera del nostro calcio. Di recente ha anche festeggiato il suo diciottesimo compleanno – come riporta Vanity Fair – con una “doppia festa”. Il giovane calciatore ha infatti prima condiviso il grande giorno con un mega party organizzato da sua madre Ilary Blasi; successivamente, è stata invece la volta del padre. Francesco Totti, seppur assente alla prima festa, aveva comunque dedicato al figlio un tenero messaggio di auguri sui social: “Amore mio, ti auguro tutto quello che desideri, buon compleanno!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA