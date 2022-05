Chanel, Spagna: chi è? Eurovision 2022/ SloMo “La mia canzone è un inno al sesso libero”

Chamel, curiosità sulla canzone SloMo dell’Eurovision 2022

In un primo momento si era pensato che a rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022 fosse Ana Mena, la cui presenza al Festival di Sanremo aveva fatto discutere proprio perché c’era la convinzione che alla kermesse nella città del sole potessero esserci solo artisti italiani. A Torino, invece, ci sarà Chanel, in qualità di vincitrice del Benidorm Fest, che potrà vantare un primato davvero particolare: è infatti la prima artista di origine cubana a partecipare al Festival.

Nel momento in cui la giovane avrà la possibilità di salire sul palco sarà praticamente impossibile restare fermi e non lasciarsi trascinare dal ritmo del brano, che può essere già considerato una hit. La sua “SloMo” piace proprio per la musica frenetica, oltre che per le doti canore della sua interprete, che si conferma intonata anche mentre si scatena nel ballo (cosa non semplice, come sanno molti colleghi). La giovane si sta dimostrando un’artista poliedrica, che ha avuto modo di mostrare le sue capacità anche a teatro e al cinema, oltre che nella soap “Il Segreto“, trasmessa anche in Italia.

Chi è Chamel? pronta a stupire la Spagna e non solo a Eurovision 2022

Chanel è certamente una delle artiste più attese tra quelle in gara a Eurovsion 2022, non solo per il ritmo della sua canzone, “Slo.Mo”, ma anche perché lei è certamente un’artista a 360 gradi capace di esaltare la platea di Torino. Lei ha deciso di godersi appieno questa esperienza e nei giorni che la separavano dalla finalissima ne ha approfittato per conoscere meglio la città. La cantante ha così voluto visitare la Palazzina di Caccia di Stupinigi insieme al suo corpo di ballo.

Il brano con cui gareggia in un primo momento sembrava essere destinato a Jenmifer Lopez, ma nel momento in cui lei ha capito di poterlo interpretare ha deciso di farlo suo. Il testo sembra essere pienamente adatto a lei, così sensuale sul palco e non solo: si parla infatti della sessualizzazione femminile, con un riferimento nemmeno troppo velato alla sua sensualità.

Il video di “Slo.Mo” di Chanel, Eurovision 2022













