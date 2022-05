Chanel (Spagna) super sexy ad Eurovision 2022/ Video: il lato B infiamma PalaOlimpico

Eurovision Song Contest 2022, Chanel fa brillare la Spagna: è sexy come non mai

Brilla come non mai Chanel. La cantante di origine cubana, rappresentante della Spagna ad Eurovison Song Contest 2022, incanta il pubblico della kermesse con la sua sensualità. Canta SloMo e con la sua frenesia avvolgente conquista l’attenzione della platea. Sul web la sua performance fa già discutere: look audace e armamentario sexy, una slanciatissima Chanel si scatena nel ballo e vive da protagonista la notte di Eurovision 2022. Sarà a lei la vincitrice di questa edizione? Difficile, troppo divisiva – probabilmente – per arrivare al primo posto.

Chanel fa ballare il PalaOlimpico di Torino

Sui social intanto i fan di Chanel si scatenano. La sua esibizione “strong” avrebbe incrementato le possibilità di vittoria della Spagna. Il suo numero, in ogni caso, divide irrimediabilmente il pubblico di Eurovision. C’è chi è rimasto incantato dalla sensualità della cantante e chi ne ha apprezzato anche e soprattutto le doti vocali. Chanel ha fatto ballare il Pala Olimpico ma non è detto che questo sia sufficiente per ottenere un piazzamento importante ad Eurovision 2022. Comunque vada, ha lasciato il segno.

