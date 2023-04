Chanel Totti amante di un ragazzo già fidanzato?/ Lui rompe il silenzio: “Ecco la verità”

Chanel Totti amante di un ragazzo già fidanzato? Lui rompe il silenzio dopo le accuse di Martina De Vivo

Solo pochi giorni fa diventava virale su TikTok il video della tiktoker Martina De Vivo che accusava Chanel Totti di essere l’amante del suo fidanzato. Un’accusa choc che trova oggi la replica del diretto interessato, il cui nome è Cristian.

“Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda, perché come si dice siamo tutti cattivi in una storia raccontata male”. Così ha esordito il ragazzo ventenne e già papà di una bambina, replicando alle dichiarazioni della sua ex Martina De Vivo. “La verità – ha quindi continuato su Instagram – è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel, io ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, bensì per proteggere mia figlia dalle continue discussioni. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando sono tornato a casa a prendermi i vestiti che lei educatamente continuava a lanciarmi dalla finestra”.

Chanel Totti amante di un ragazzo già impegnato? Lui la difende e nega

Cristian difende a spada tratta Chanel Totti, accusando anzi la sua ex di aver fatto il nome della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sono per avere popolarità. “Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel, che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione. – ha ulteriormente chiarito il ragazzo, lanciando dunque la stoccata all’ex – Perché offenderla e denigrarla, per ottenere follower e notorietà? Sono sicuro che, se questo fosse successo con qualcun altro, Martina non avrebbe creato tutto questo chiasso.” Cristian ha così concluso: “Conosco Chanel, che di educazione e valori ne ha da vendere. Martina invece si è permessa di dire a mia nonna, malata di cuore, che non mi avrebbe fatto vedere più la bambina se non le avessi dato i soldi che voleva. Per me era scontato darle soldi, per lei invece non era scontato che vedessi la bambina”.

