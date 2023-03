Chanel Totti: auguri a Ilary per la festa della donna/ Frecciatina a Noemi Bocchi?

Chanel Totti, la dedica a mamma Ilary Blasi e alla sorellina Isabel: “Alle mie uniche Donne…”

Oggi è l’8 marzo, giorno in cui si celebra la festa della donna e, per l’occasione, Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha voluto fare una dedica speciale a sua mamma e alla sua sorellina Isabel. La secondogenita della famiglia Totti-Blasi ha infatti pubblicato sulle sue storie Instagram un breve video risalente allo scorso luglio di un viaggio in Africa dove, mentre prendono l’aereo lei, sua sorella Isabel e mamma Ilary Blasi si tengono mano nella mano. Ad accompagnare il video la didascalia: “Alle mie uniche Donne”, con tanto di D maiuscola.

Il gesto è stato subito notato dai vari followers, se da un lato è stato apprezzato il voler dimostrare il profondo legame tra lei, la madre e la sorellina, una domanda sorge spontanea… E Noemi Bocchi? Per lei non c’è nessun messaggio? Che non sia una donna con la D maiuscola? Per ora non c’è certezza ma a noi, questa, sembra proprio una chiara frecciatina verso l’attuale compagna del papà.

Ilary Blasi e Francesco Totti il 14 marzo avranno la prima udienza per la separazione…

Tic, Toc, il tempo passa il 14 marzo si avvicina sempre più… Di che si tratta? Ovviamente della data in cui la battaglia avrà inizio, armati di costosi avvocati, Ilary Blasi e Francesco Totti si incontreranno in occasione della prima udienza per la separazione. Gli argomenti da trattare sono veramente molti: innanzitutto le questioni economiche in particolare riguardo alla villa di Torino dove attualmente Ilary vive con i suoi tre figli ma non solo…

Ahimè si parlerà anche dei bambini in particolare dell’affidamento di Cristian e Chanel. Secondo delle indiscrezioni pare infatti che non sia detto che i due decideranno di rimanere esclusivamente con la madre ma, magari, sceglieranno di rimanere col padre od opteranno per un affidamento congiunto. Come si dice in questi casi… Save the date. Nel frattempo, i rapporti tra i due ex sembrano essere ai mini storici, Ilary ha infatti cancellato con un click, dal suo profilo Instagram, tutte le foto che ritraevano il Capitano.

