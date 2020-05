Chanel Totti compie 13 anni/ Gli auguri di papà Francesco e mamma Ilary: “Ti amiamo”

Pubblicità

Chanel Totti compie 13 anni: è festa a casa di Ilary Blasi e Francesco Totti, che non hanno mancato di fare gli auguri alla loro secondogenita via social. Nata il 13 maggio 2007, Chanel è la sorella di Cristian – che sta provando a seguire le orme di papà nella Roma, avendo eventualmente una montagna da scalare se volessimo stare al paragone – e, come si legge su FanPage, da adolescente inizia a fare le sue prime esperienze sui social network: in particolare ha aperto un account TikTok – nuova app in cui condividere video – non su Instagram dove la sua popolarità è però “garantita” in qualche modo dalle condivisioni dei suoi genitori. Come oggi appunto: Totti ha pubblicato una foto che ritrae i due al mare e ha scritto “Diventi sempre più bella ogni anno che passa”. Messaggio commentato da Ilary, che ha risposto con un semplice ma eloquente “Ti amiamo”.

CHANEL TOTTI COMPIE 13 ANNI: GLI AUGURI DEI GENITORI

Anche Ilary Blasi, conduttrice tv che abbiamo visto protagonista soprattutto con Le Iene, ha voluto dedicare il suo post alla figlia Chanel: anche lei ha scelto una foto delle ultime vacanze, evidentemente in questo c’è anche il forte desiderio di tornare alla vita di prima una volta finita l’emergenza Coronavirus – in proposito avevamo già riportato i commenti della coppia. Si nota anche una certa somiglianza di Chanel con la mamma, mentre i messaggi sui social hanno ricevuto commenti e like da parte di molti personaggi famosi, come Federico Balzaretti o anche Alberto Aquilani che, proprio di recente, ha ufficializzato la separazione dalla moglie Michela Quattrociocche, e che di Totti è stato a lungo compagno di squadra. A proposito: Chanel è nata in un ottimo periodo della carriera del 10 della Roma.

Quel giorno i giallorossi perdevano in casa contro il Torino ma nel campionato di Serie A, chiuso al secondo posto alle spalle dell’Inter (sia pure con 18 punti di svantaggio), Totti si era laureato capocannoniere con 26 gol e alcune grandi perle, come il sinistro al volo da posizione angolatissima sul campo della Sampdoria, che gli era valso una standing ovation da parte di tutto Marassi. Una stagione pazzesca, resa ancora più incredibile dal fatto che poco più di un anno prima il Pupone aveva subito un grave infortunio contro l’Empoli, che ne aveva messo in dubbio la partecipazione al Mondiale: sappiamo poi come erano andate le cose. Per quanto riguarda Chanel, la figlia di Francesco e Ilary è comparsa brevemente nelle dirette Instagram del padre, che l’aveva chiamata a salutare Christian Vieri e Fabio Cannavaro. Nell’occasione l’avevamo vista particolarmente timida ma anche in un certo modo sicura di sé.



