Chanel Totti compie 14 anni/ Papà Francesco: “Tutto ciò che desideri…”

Chanel Totti compie 14 anni e papà Francesco le fa gli auguri su Instagram emozionando tutti i fans. Sempre più bella e fisicamente molto simile a mamma Ilary Blasi, Chanel sta crescendo a vista d’occhio e lo stesso Francesco Totti, nell’augurare il meglio alla sua bambina ammette di non rendersi conto che siano passati già 14 anni dalla sua nascita. “Auguri amore mio … ti auguro tutto ciò che desideri!!!! e sono già 14!”, ha scritto l’ex capitano della Roma condividendo la foto che vedete in alto. Anche mamma Ilary ha deciso di fare gli auguri di buon compleanno alla sua secondogenita sui social. Con una foto in cui sono l’una accanto all’altra, ha semplicemente scritto: “Auguri amore mio”. Per Chanel, dunque, oggi è una giornata importante da trascorrere insieme alla sua famiglia.

Chanel Totti fidanzata? Le rivelazioni di mamma Ilary

Chanel Totti sta imparando a conoscere l’amore. A svelarlo è stata mamma Ilary Blasi che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato: “Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanza e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua”, ha dichiarato mamma Ilary. Papà Francesco, invece, ospite di Felicissima sera, il programma di Pio e Amedeo, ha rivelato che diventare papà di due femmine gli ha fatto capire ancora di più quanto siano importanti le donne. “Ho due femmine e un maschio. Inizialmente avrei voluto tre maschi. Fortunatamente, con la nascita delle femmine, ho capito che le femmine sono più importanti dei maschi”.

