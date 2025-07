Milly Carlucci tenta il colpaccio per Ballando con le stelle 2025 provando a portare nel cast dei concorrenti Chanel Totti.

Dopo essere riuscita ad avere come ospite speciale Francesco Totti in una puntata di Sognando Ballando con le stelle, spin off del classico Ballando con le stelle trasmesso dalla Rai per celebrare il ventesimo anniversario della trasmissione e trovare il nuovo insegnante, Milly Carlucci ha provato ad avere l’ex capitano della Roma anche come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle che debutterà il prossimo 27 settembre. Un sogno che, tuttavia, sembra destinato a restare tale.

Francesco Totti, infatti, di fronte alla possibilità di scendere in pista, ogni settimana, ha detto no nonostante durante la sua partecipazione a Sognando Ballando con le stelle la Carlucci abbia provato a convincerlo mostrandogli le gesta ballerine di tanti, altri ex calciatori che, prima di lui hanno accettato la sfida. Nonostante il no di Totti, tuttavia, la Carlucci non si è arresa e sta provando ad avere un altro membro della famiglia.

Milly Carlucci e il sogno Chanel Totti per Ballando con le stelle 2025

Dopo i rumors sulla presenza di Flavio Insinna tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 sui quali ha fatto chiarezza lo stesso attore, spuntano nuove indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i protagonisti della nuova edizione dello show del sabato sera di Raiuno. Stando a quello che fa sapere Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip sulla sua newsletter pare che Milly Carlucci stia provando a strappare il sì a Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi che ha compiuto 18 anni lo scorso maggio.

Oltre a Chanel Totti, trai concorrenti, potrebbero esserci Rosa Chemical, nome annunciato dallo stesso Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip sulla sua newsletter. Inoltre, continuano ad essere accostati al cast di Ballando anche i nomi di Barbara D’Urso e Melissa Satta così come quello della conduttrice Rai Lorena Bianchetti.