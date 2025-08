Chanel Totti: la figlia di Ilary e Francesco verso il sì a Ballando con le Stelle, decisione attesa nei prossimi giorni.

Chanel Totti a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione che fa sperare i fan

Chanel Totti potrebbe essere una dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle. La figlia di Ilary Blasi e del noto calciatore Francesco Totti è pronta dunque a fare il suo debutto in televisione, almeno a quanto pare. In realtà, infatti, c’è ancora un piccolo cavillo da risolvere, quello del cachet. Al momento la ragazza è in trattativa con la trasmissione e se la cifra proposta andasse bene, potremmo vederla ballare insieme agli altri vip della prossima stagione.

Se così fosse, si tratterebbe di un vero colpaccio per Milly Carlucci, che ogni anno fa di tutto per trovare concorrenti dal calibro davvero alto, che potrebbero incuriosire gli spettatori. La presenza di Chanel Totti si vocifera ormai da diversi mesi, e anche se siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale, Deianira Marzano ha svelato un’indiscrezione che sta mandando in visibilio i fan del talent: “La figlia di Totti, Chanel, è stata presa per Ballando con le Stelle: ora devono solo accordarsi sulla parte economica e, se la proposta dovesse andare bene, lei accetterà di partecipare“.

Milly Carlucci rimpiazza Francesco Totti con la figlia Chanel: sarà la nuova vip a Ballando con le Stelle?

Negli scorsi mesi Milly Carlucci ha corteggiato anche Francesco Totti senza mai ottenere una risposta. Buone speranze, invece, sulla figlia Chanel Totti, giovanissima influencer da poco diciottenne che condivide diverse foto sui social ed è attiva su TikTok mostrando la sua vita da multimilionaria. L’erede del calciatore potrebbe sfidare Rosa Chemical, che è il terzo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle e che poche ore fa ha mandato l’annuncio sui suoi profili social rigorosamente a passo di danza. Come se la caverà Chanel Totti sul celebre palco di Rai 1? Sarà capace di tenere testa agli altri avversari?