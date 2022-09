Chanel Totti contro gli hater:”Due soldi a casa”/ La replica al veleno:”Devi guardare me, non la mia casa…”

Chanel Totti nel mirino degli haters

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, finisce nel mirino degli haters. La giovane, su Tik Tok, è solita pubblicare video girati spesso nella sua casa e proprio le immagini della villa all’Eur in cui vive con il fratello Christian e la sorellina Isabel e in cui, pare, si stiano alternando mamma Ilary e papà Francesco esattamente come hanno fatto durante le vacanze a Sabaudia, hanno scatenato gli haters che, sotto l’ultimo video pubblicato da Chanel, hanno lasciato commenti proprio sulla casa.

Ad attirare l’attenzione della figlia di Ilary e Totti, tuttavia, è stato un commento in particolare di fronte al quale non è riuscita a restare il silenzio rispondendo per le rime e zittendo l’hater in questione. Come spesso capita ai vip o ai parenti dei vip, non mancano mai i commenti degli haters in riferimento alla ricchezza. Stavolta, è toccato proprio a Chanel Totti.

Chanel Totti zittisce tutti “Devi guardare me non la casa”

Giovanissima ma con un carattere deciso, Chanel Totti non resta in silenzio di fronte ai commenti velenosi degli haters e risponde allo stesso modo zittendo i leoni da tastiera. La giovane, infatti, è stata criticata per aver messo in mostra la villa all’Eur in cui ha sempre vissuto con la sua famiglia e la sua risposta non si è fatta attendere. “Due soldi la casa” ha scritto un suo follower e Chanel ha subito replicato: “Devi guardare me non la casa”.

Legatissima ai genitori, Chanel che ha un rapporto splendido sia con mamma Ilary che con papà Francesco, di fronte alla provocazione ha deciso di rispondere immediatamente e gli altri followers hanno particolare apprezzato la sua replica.

