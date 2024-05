Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati?/ Un dettaglio ‘spaventa’ i fan, poi interviene il ragazzo…

Chanel Totti continua a riscuotere grande successo sui social; non tanto in quanto figlia di due volti noti come Ilary Blasi e Francesco Totti, ma per la capacità di crearsi un proprio spazio con contenuti diversificati e che generano attrattiva nei fan. In particolare, la giovane proprio sul web ha raccontato in più occasioni la bellezza della liaison con il fidanzato Cristian Babalus che ormai dura da diverso tempo.

Ebbene, Chanel Totti e Cristian Babalus avrebbero involontariamente alimentato alcuni rumor di gossip generando un interrogativo tra fan e curiosi: si sono lasciati? Tutto pare essere partito – come riporta Leggo – dai festeggiamenti per il diciassettesimo compleanno dell’influencer. Al party erano presenti tanti amici ma non il fidanzato: stesso discorso per gli scatti che raccontano la serata dove appunto Chanel Totti non risulta accompagnata da Cristian Babalus.

Chanel Totti, un gesto del fidanzato Cristian Babalus ‘spegne’ i rumor sulla crisi

A quanto pare – come spiega il portale – in maniera netta e inequivocabile è arrivata la smentita: Chanel Totti e Cristian Bubalus non si sono lasciati, anzi. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, nei giorni successivi al party di compleanno, ha pubblicato una tenera foto che ritrae un mazzo di rose rosse. Palesemente un dono d’amore e a metterlo in evidenza è stato il commento del fidanzato: “Ti amo”.

Chanel Totti e Cristian Babalus hanno dunque deciso di porre fine ai rumor di crisi rispondendo nel miglior modo possibile; piuttosto che con perorazioni e comunicati stantii, l’immagine di un gesto d’amore non può che essere l’antidoto più adatto per mettere a tacere voci infondate.

