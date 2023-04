Chanel Totti in crisi, bloccato il profilo Tik Tok: appello ai fan/ “Aiutatemi!”

Chanel Totti, bloccato il profilo Tik Tok: ecco cosa è successo

Chanel Totti è da sempre molto attiva sui social, soprattutto su Tik Tok dove conta circa 400 mila follower. Nelle ultime ore, però, il suo profilo ha riscontrato più di un problema. La figlia del calciatore si è ritrovata con il l’account della piattaforma bloccato ed è entrata in crisi.

Chanel Totti ha chiesto immediatamente aiuto ai fan: “Qualcuno mi può aiutare a riprendere l’account TikTok?” scrive la figlia del noto calciatore. Nel frattempo, non si è data per vinta ed ha aggiunto: “Intanto ho fatto un secondo profilo“. I numerosi follower hanno subito cominciato a cercare una soluzione per la propria beniamina, solita pubblicare tantissimi video anche insieme al suo papà. Sarà riuscita a risolvere il problema e riprendere in mano il suo social preferito?

Chanel Totti amante di un ragazzo fidanzato? Lui fa chiarezza

Alcune settimane fa, la tik toker Martina De Vivo aveva accusato Chanel Totti di essere l’amante del suo compagno con il quale ha avuto una bambina. Il diretto interessato, Cristian, ha smentito tutto sui social difendendo la figlia del calciatore dalle dichiarazioni della ex.

“Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel, che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione. Perché offenderla e denigrarla, per ottenere follower e notorietà? Sono sicuro che, se questo fosse successo con qualcun altro, Martina non avrebbe creato tutto questo chiasso. Conosco Chanel, che di educazione e valori ne ha da vendere. Martina invece si è permessa di dire a mia nonna, malata di cuore, che non mi avrebbe fatto vedere più la bambina se non le avessi dato i soldi che voleva. Per me era scontato darle soldi, per lei invece non era scontato che vedessi la bambina” afferma l’attuale fidanzato di Chanel Totti.

