Spunta un retroscena su una presunta lite tra Chanel e Francesco Totti: a scatenare tutto sarebbe stata la partecipazione della 18enne a Pechino Express.

Chanel Totti è tra i concorrenti di Pechino Express 2025. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi che ha compiuto 18 anni lo scorso maggio con Filippo Laurino, amico d’infanzia e figlio di Graziella Lopedota, storica manager di Ilary e fondatrice dell’agenzia Notoria. A spingere per quest’avventura televisiva della figlia sarebbe stata Ilary Blasi mentre Francesco Totti non avrebbe fatto i salti di gioia.

L’ex capitano della Roma che, in passato, avrebbe bloccato l’eventuale partecipazione della figlia a Ballando con le stelle, non avrebbe reagito positivamente alla decisione di Chanel di partecipare al docu-reality di Sky. A riportare il clamoroso retroscena è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nella rubrica di Alberto Dandolo “I buoni, i brutti, i cattivi”.

Cos’è successo tra Chanel Totti e papà Francesco: il ruolo di mamma Ilary Blasi

La partecipazione di Chanel a Pechino Express, stando a quello che rivela Alberto Dandolo, avrebbe causato dei malumori nel rapporto tra la giovane e papà Francesco Totti. “Il Capitano non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva. Già si era opposto con successo alla sua partecipazione a Ballando con le stelle”, è il retroscena riportato sul magazine.

“Ma dietro il sì di Chanel stavolta c’è sua madre Ilary Blasi. La giovane Totti, infatti, a Pechino Express farà coppia con il suo amico di infanzia Filippo Laurino che è il figlio della storica manager Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin”, conclude Dandolo.

