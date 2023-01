Chanel Totti pubblica uno scatto “sexy”/ Gli haters: “Meglio la figlia di Renga…”

Chanel Totti e la foto “hot” postata su Instagram: “Chissà cosa farai quando avrai 20 anni…”

Dopo aver attaccato suo papà per aver preso qualche chilo di troppo, pare che ora gli hater se la siano presa proprio con lei, con la giovane Chanel Totti. Da quando il divorzio dei genitori è iniziato, con scandali annessi, è aumentato anche l’interesse verso tutti i membri della famiglia Blasi-Totti e dunque anche sulla giovane Chanel. La ragazza di soli 15anni in particolare è presa di mira sui social per le sue foto sexy, e per essersi, nonostante la giovane età, schierata a favore della chirurgia estetica affermando di voler ricorrere a numerosi ritocchini. La givane è in particolare accusata di bruciare le tappe e non viversi in modo sano l’adolescenza.

Tutto è nato da uno scatto postato nelle sue storie Instagram di ritorno dal Capodanno festeggiato con papà Francesco Totti e la nuova compagna, Noemi Bocchi ai Caraibi. Nello scatto Chanel si mostra con la pancia di fuori, pantaloni a vita bassa, e una catenina come gioiello sulla vita… Apriti cielo! Gli haters hanno iniziato ad andarci giù pesanti: “Quando avrà 20 anni cosa farà?”, si legge. O ancora: “A 15 anni stai bruciando le tappe”. Ma è uno in particolare il messaggio sconveniente, quello in cui Chanel viene paragonata a un altra “figlia d’arte”. Di chi si tratta? Si tratta di Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga ed Ambra Angolini…

Chanel Totti paragonata a Jolanda Renga: “Jolanda è più umile e sincera….”

Così gli haters hanno preso di mira la giovanissima Chanel Totti, paragonandola alla 19enne Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga: “Preferisco la figlia di Renga per umiltà e semplicità”, si legge. Se Chanel viene accusata di essere simbolo di superficialità, all’opposto Jolanda, diviene simbolo di accettazione dell’imperfezioni. Ma perchè? Jolanda è stata messa solo di recente sotto ai riflettori per aver lanciato un appello sul proprio canale Tik Tok dove ha raccontato di essersi sempre sentita brutta: “Ciao, sono io, la figlia brutta di Ambra. Scherzi a parte. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio e nelle foto, e quello che in tanti mi dicono”, ha esordito.

Jolanda ha continuato poi: “Oggi ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza, quindi ho deciso di fare un discorso generale a riguardo. Il mio sogno non è essere bella e nemmeno la sosia dei miei genitori, il mio desiderio è fare cose che contano, importanti e che in piccolo possano contribuire a migliorare un po’ il mondo. Tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia. Il corpo cambia, l’anima no. Quindi preferisco che sia bello il cuore”. Ecco il video completo:

