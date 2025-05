La festa dei 18 anni di Chanel Totti è stata un evento sfarzoso, celebrato nel castello di Tor Crescenza tra amici, parenti e un’atmosfera da favola.

Certe serate restano impresse non solo per chi le vive, ma anche per chi le osserva da lontano. È quello che è accaduto con il diciottesimo compleanno di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha attirato attenzioni e commenti per l’eleganza, la cura dei dettagli e – senza ombra di dubbio – per la cifra spesa.

Una festa da ricordare, e non solo perché segna il passaggio all’età adulta, ma perché ha racchiuso simbolicamente tante cose: un legame familiare che, pur cambiato, resta presente; una ragazza che cresce sotto i riflettori, ma con personalità sempre più definita; e una celebrazione che ha scelto il passato per raccontare il presente.

I costi dell festa di Chanel Totti e chi ha pagato

La location, infatti, non è stata scelta a caso. Il castello di Tor Crescenza, alle porte di Roma, non è solo una delle dimore storiche più affascinanti del Lazio, ma è anche un luogo pieno di significato per la famiglia Totti. Proprio lì si era svolto il ricevimento del matrimonio tra Francesco e Ilary, e sempre lì, anni dopo, l’ex capitano della Roma aveva festeggiato i suoi quarant’anni. Tornare in quel luogo per il compleanno di Chanel ha avuto il sapore di un filo che, nonostante tutto, continua a unire.

E proprio questa è stata la chiave della serata. Nonostante la separazione tra Totti e Blasi sia ormai ufficiale e ben nota al pubblico, i due non hanno esitato a mettere da parte le divergenze per celebrare insieme un momento tanto importante nella vita della figlia. Il party, secondo indiscrezioni, è costato oltre 30mila euro, una cifra significativa che – stando a quanto trapelato – sarebbe stata divisa equamente tra i due genitori. Un gesto che, in qualche modo, ha confermato la volontà di entrambi di essere presenti, anche se in modo diverso, nel percorso dei figli.

La festa è stata all’altezza delle aspettative. Amici e parenti sono accorsi numerosi, l’atmosfera era elegante ma allo stesso tempo vivace, proprio come ci si aspetta da un diciottesimo di questo livello. L’ingresso della festeggiata non è passato inosservato: Chanel ha indossato abiti raffinati, perfettamente in linea con la location da sogno e con il gusto sempre più definito che sta mostrando anche sui social. E poi luci, musica, balli, momenti di emozione e tanti sorrisi: tutto ha contribuito a creare una serata che la giovane Totti difficilmente dimenticherà.

Chanel, in effetti, sta crescendo sotto gli occhi di tutti. Figlia di due personaggi amatissimi e al centro dell’attenzione mediatica, ha imparato presto a gestire la notorietà. Sui social è seguita da migliaia di fan, e mostra spesso scampoli della sua vita quotidiana con uno stile personale e consapevole. Nonostante tutto il rumore attorno alla separazione dei genitori, lei ha sempre mantenuto una certa discrezione, lasciando che a parlare fossero i fatti e, quando serve, qualche immagine condivisa con intelligenza.

Il suo diciottesimo, quindi, è stato molto più di un semplice compleanno. È stato un rito di passaggio, certo, ma anche un segnale. Quello di una ragazza che entra in una nuova fase della vita con il sostegno, seppur diverso, di entrambi i genitori, con una famiglia che ha saputo, almeno per una sera, mettere tutto da parte. E con una consapevolezza sempre più forte di chi è e di dove vuole andare. E se il buongiorno si vede dal mattino, Chanel Totti è pronta a scrivere la sua storia, con stile.