Chanel Totti rifatta? Dura replica all’accusa/ “Non voglio somigliare a…”

Chanel Totti replica agli haters: sui social piove l’accusa

É sulla bocca di tanti, in particolare nel web, Chanel Totti, e non solo per la tempestosa separazione dei genitori e consorti vip storici Ilary Blasi e Francesco Totti. La secondogenita degli ormai ex marito e moglie più amati che la storia del Gossip made in Italy ricordi fa parlare di sé, in queste ore, anche per un video diventato in poco tempo virale via social, che fa da replica all’accusa web secondo cui lei sia ricorsa ad un eccessivo ausilio dei ritocchini, volti a migliorare il suo aspetto fisico, nonostante la giovane età. Da tempo, così come riporta la fonte della notizia -Today- Chanel Totti subirebbe attacchi gratuiti da una larga parte degli internauti attivi via social, che le contesterebbero -non solo con toni civili ma anche a suon di parole colorite- di essersi stravolta i tratti distintivi del viso per rispondere ai canoni di bellezza dettati dalla società moderna, trascendendo il mancato raggiungimento della maggiore età. E la 15enne non lesina, intanto, una pronta replica ai detrattori, online. La risposta della secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti giunge a mezzo TikTok, dove la giovane influencer dalla lunga chioma bionda come la madre e gli occhi di ghiaccio ereditati dal padre vanta un seguito social impot, stimato oltre 300mila follower.

La replica ai detrattori é su TikTok

La replica, nel dettaglio, parafrasa un motto ormai virale sulla popolare piattaforma di TikTok, i cui credits rimandano a Elenoire Ferruzzi, protagonista del Grande Fratello vip 2022. “Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre- é il grido della trans, che riprende a gran voce Chanel Totti, in replica agli haters-. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are al caz*o”. Insomma, alla luce del nuovo video condiviso nel web dalla figlia nata dal matrimonio dell’icona del Calcio, Francesco Totti, e la conduttrice de L’isola dei famosi, Ilary Blasi, sembra chiaro che Chanel Totti abbia un pensiero in comune con Elenoire Ferruzzi, circa la chance del progresso, di ricorrere alla medicina estetica e la chirurgia plastica.

