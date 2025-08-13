Chanel Totti non sarà concorrente a Ballando con le stelle 2025: le ultime indiscrezioni svelano il futuro della figlia d'arte nello show di Milly Carlucci

Milly Carlucci sta costruendo pezzo dopo pezzo il cast di Ballando con le stelle 2025 e lo sta facendo con concorrenti che promettono un grande spettacolo. Da Barbara D’Urso a Martina Colombari, da Andra Delogu a Marcella Bella fino alla partecipazione di Belen Rodriguez: un cast, dunque, di stelle, alle quali avrebbe potuto affiancarsi anche Chanel Totti. Da qualche giorno si parla infatti della possibile partecipazione della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi a Ballando, con la volontà di portare anche l’ex calciatore ad esibirsi sulla pista di Rai 1, eppure pare che il progetto sia saltato.

Chanel Totti non ci sarà, almeno stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di gossip. “L’idea di aver Chanel Totti come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ è rimasta solo un’idea… – ha scritto il giornalista – quest’anno, infatti, la figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, non sarà alla corte della Carlucci. Quest’anno“.

Chanel Totti non sarà concorrente a Ballando con le stelle 2025, ma non è finita…

L’indiscrezione ci dice insomma due cose: Chanel Totti non sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 ma che, tuttavia, parliamo dell’edizione di quest’anno. Il che ci porta a intendere che la figlia di Totti, forse addirittura sua padre, potrebbero essere tra i partecipanti del prossimo anno. D’altronde quella di assoldare figli di coppie famosissime è iniziata lo scorso anno, e con grande successo, con la partecipazione di Anna Lou Castoldi. Carlucci è dunque determinata a ripetere questo grande successo con un’altra ‘figlia dì’, e se non sarà quest’anno lo sarà sicuramente il prossimo, almeno stando alle indiscrezioni.

