Chanel Totti si allontana da Ballando con le Stelle 2025, l'idea di Milly Carlucci sarebbe già svanita. E il fratello Cristian...

Chanel Totti si allontana da Ballando con le Stelle 2025: l’idea di Milly Carlucci sarebbe già svanita

Estate dal sapore amaro per Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Almeno da un punto di vista professionale e lavorativo, la giovane di casa Totti ha dovuto fare i conti con il rifiuto di Ballando con le Stelle 2025. Chanel, infatti, era una delle possibili candidate ad entrare nel cast del programma di Milly Carlucci, ma come riportato da Dagospia, l’idea è stata archiviata molto rapidamente. Chissà, magari ci sarà spazio per lei in futuro, ma ad oggi Chanel Totti sembra lontana da un’opportunità in tv.

Chanel Totti, salta la partecipazione a Ballando con le Stelle 2025/ "Cos'è successo con Milly Carlucci"

Il condizionale è d’obbligo, perché Ballando con le Stelle non è l’unico programma che potrebbe pensare a lei. Ad oggi, ad ogni modo, Chanel deve restare a guardare. Per la maggiorenne nulla è perduto, considerando che da quando ha sedici anni è seguita dall’agenzia di spettacoli della mamma, che cercherà di trovarle una soluzione.

Chanel Totti concorrente di Ballando con le Stelle? Trattative in corso sul cachet/ "La vogliono nel cast"

Chanel e Cristian Totti, estate amare dal punto di vista lavorativo: dal ‘no’ di Ballando all’addio al calcio giocato

Dunque, Chanel Totti non andrà a Ballando con le Stelle 2025. Così come il fratello Cristian non diventerà un protagonista del calcio giocato. Infatti dopo aver indossato diverse casacche e cercato una squadra convinta delle sue qualità, il primogenito di casa Totti ha deciso di rinunciare e dire addio al calcio all’età di poco più di vent’anni.

Il ragazzo, ad ogni modo, non abbandonerà del tutto il mondo del pallone, dato che qualche tempo a questa parte ha cominciato a collaborare con il papà per la “Totti soccer school”, ovvero l’azienda di famiglia gestita dallo zio Riccardo. Ora però è tempo di vacanze per Cristian e Chanel Totti. Di lavoro e impegni professionali, per entrambi, se ne riparlerà a settembre…

Francesco Totti e Ilary Blasi, è ancora scontro per i Rolex: “Lui stufo dei litigi”/ Altra udienza in autunno