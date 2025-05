Chanel Totti si è finalmente diplomata. Solo pochi giorni fa, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi aveva festeggiato il suo diciottesimo compleanno con una festa in grande stile, circondata da tutta la sua famiglia “allargata”. Adesso, invece, la giovane ha raggiunto un altro traguardo, ovvero la conclusione del suo percorso scolastico, ottenendo il diploma presso una rinomata scuola americana di Roma. La cerimonia si è svolta oggi, venerdì 30 maggio, e Chanel ha subito condiviso alcuni scatti della giornata sui social.

La scuola frequentata da Chanel è molto rinomata per l’eccellenza accademica e, soprattutto, per le rette elevate. Il costo, infatti, si aggira sui 20mila euro all’anno. Un dettaglio che non è passata inosservato e che ha attirato l’attenzione, soprattutto se si considera che, negli ultimi mesi, la 18enne è stata spesso criticata per le numerose vacanze fatte durante l’anno scolastico. Molti utenti, infatti, si sono chiesti come riuscisse a conciliare gli impegni accademici con i suoi viaggi.

Chanel Totti festeggia il diploma con Ilary Blasi: la reazione di Totti

Ma, con chi festeggiato Chanel Totti il suo diploma? Ovviamente, era presente sua madre Ilary, che ha condiviso uno scatto insieme a Chanel, il primogenito Cristian Totti e il compagno Bastian Muller. Grande assente alla cerimonia, invece, è stato Francesco Totti. L’ex calciatore, infatti, non è apparso in nessuna foto o video della giornata, alimentando speculazioni sulla sua mancata partecipazione al diploma della figlia. Al momento non sono stati resi noti i motivi della sua assenza, per cui non è chiaro se si sia trattato di impegni lavorativi o di altre ragioni personali.

Tuttavia, tutto lascia intendere che non ci siano attriti o tensioni in atto. A dimostrarlo è il commento ironico che Totti ha lasciato sotto il post condiviso da Chanel per celebrare il traguardo: “Nevica oggi?”, accompagnato da alcune emoji di applausi. Un gesto che sembra sottolineare affetto e partecipazione, anche se a distanza, nel giorno importante della figlia.