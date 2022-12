Chanel Totti, tacchi a spillo su Instagram/ Il body shaming e la risposta agli hater

Chanel Totti molto spesso finisce al centro di numerose critiche, anche feroci ed immotivate, per come decide di mostrarsi nei suoi scatti sul social Instagram. Talvolta provocante e in pose sexy, si finisce spesso per dimenticare che la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti abbia appena 16 anni. E proprio per una di queste foto è finita di nuovo, recentemente, in mezzo all’occhio del ciclone, dimostrando però ancora una volta che si fa piegare dal giudizio degli hater online.

Ilary Blasi felice in amore, dopo Francesco Totti/"Pronta al Capodanno con Bastian.."

Pochi giorni fa Chanel Totti sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dove indossa un attillato vestito nero corredato da tacchi a spillo. Sguardo e posa ammiccanti, però, hanno scosso alcuni fan che prontamente hanno pensato di comunicare il loro sdegno nei commenti della foto della 16enne. Tra che le dice che sembra rifatta e chi non si capacita della sua età, “sembri una 30enne“, le critiche anche pesanti non mancano. Eppure a lei non sembra interessare il giudizio degli hater che la criticano, tanto che dopo la prima foto, ne ha pubblicata anche una seconda scattata verosimilmente la stessa sera della precedente.

Ilary Blasi in montagna con il fidanzato Bastian/ Foto sui social, ma c'è la gaffe

Le critiche e il body shaming a Chanel Totti

Insomma, purtroppo sembra che Chanel Totti non sia affatto nuova alle critiche aspre delle persone online, pronte ad attaccarla sotto pressoché ogni foto che pubblica sui social, di cui Instagram è solamente uno, anche poco utilizzato. Tra i tanti commenti di sdegno che si leggono, una ricorrente riguarda il fatto che la 16enne sembri avere, in realtà, 30 anni, “fai impressione”, le dicono, sottolineando che nonostante la giovane età, sembra essersi sottoposta ad alcuni interventi estetici.

Chanel Totti, dal conto suo, non ha mai dato adito alle critiche che le sono piovute addosso nel corso degli anni, e non ha mai parlato pubblicamente neppure degli eventuali ritocchi. Una sua recente risposta ad un hater, però, ha fatto parlare molto di sé con la giovane che su TikTok avrebbe detto “Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e”. Oltre agli hater, però, non sono mancati anche i tantissimi messaggi di supporto per la 16enne da parte degli ancor più numerosi fan.

Totti e Noemi Bocchi: convivenza nella nuova casa/ Primo Natale insieme e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA