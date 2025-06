Papà Andrea ha rotto il silenzio dopo il primo, descritto da lui stesso come “devastante”, incontro con la figlia Chantal Tonello, ritrovata quasi per miracolo dopo 13 lunghissimi anni di ricerche in Ungheria, dove la madre della piccola era scappata nel novembre del 2012 per ragioni non ancora chiarite, rompendo completamente i ponti con il compagno e costringendo la piccola a vivere una vita chiusa all’interno di quattro pareti con sole quattro persone a farle compagnia.

Al di là della notizia, che trovate debitamente approfondita in quest’altro articolo, qui è interessante soffermarci proprio sulle parole rilasciate a FanPage dal padre di Chantal Tonello all’indomani di quel primo incontro tra loro lo scorso 12 giugno: una giornata, spiega, “devastante“, iniziata con una telefonata in cui gli comunicavano l’arresto della madre e gli dicevano che “dovevo andare a prendere mia figlia” e poi conclusa con l’arrivo in Ungheria “alle 2 di notte”.

La piccola Chantal Tonello, racconta il padre, “era in uno stato particolare”, visto che “per 13 anni è rimasta chiusa in casa, non è stata scolarizzata e ha visto solo quattro persone”, senza ignorare il fatto che “sa tutto di me” dato che la madre “le faceva vedere il mio profilo Facebook” per metterla in guardia del fatto che “se fosse uscita di casa io l’avrei portata via per sempre“: 13 anni, insomma, in cui Chantal Tonello ha vissuto con “una paura tremenda (…) convinta che io sia l’orco cattivo“.

Non a caso, durante il loro primo incontro, Chantal Tonello “è stata glaciale, non ha voluto abbracciarmi e ha detto che non voleva conoscermi”, salvo poi aprirsi leggermente un’ora più tardi “quando le ho chiesto se voleva vedere la foto di sua sorella”; mentre resta fermo il fatto che sia stata una “nottata (…) pesantissima per tutti”.

Il padre di Chantal Tonello: “L’ho lasciata in Ungheria con la nonna per non farle ulteriori violenze”.

Attualmente Chantal Tonello è affidata alla nonna materna, che resta costantemente “monitorata dalla polizia, dagli assistenti sociali e dallo psicologo” visto che era tra i suoi quattro aguzzini: una scelta quasi obbligata per il padre, visto che “non potevo portarla via facendole ulteriore violenza” e che le case famiglia “in Ungheria (…) sono dei posti terribili”; mentre sostiene di aver chiarito anche con lei che “non farò mai nulla contro la sua volontà“, accogliendola a casa sua solamente quando se la sentirà la piccola.

Ferma restando una certa diffidenza generale, il padre di Chantal Tonello racconta che già ieri pomeriggio lo sguardo d’odio della figlia si è trasformato in “curiosità” ed ora i loro rapporti sono regolati esclusivamente con “un contatto telefonico”, dato che “ora come ora non si può forzare nulla”, confidando che “se in una sola serata c’è stata una minima apertura, nei prossimi mesi potrebbero essercene tante altre“.