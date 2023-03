Chaouki (Pd): “Troppa ideologia tra Dem”/ “Cutro? Sinistra doveva stare in silenzio”

In una recente intervista il deputato del Partito Democratico Khalid Chaouki ha parlato della tragedia dei migranti di Cutro, affrontando il problema senza il filtro ideologico dell’accoglienza a tutti i costi. Idee, sicuramente, differenti da quelle del partito a cui è affiliato, e che sembrano abbracciare una certa visione, squisitamente di destra, in merito alla gestione dei flussi migratori, in preoccupante crescita nell’ultimo periodo.

“Non bisogna cedere alla deriva ideologica”, spiega Chaouki a Libero, “bisogna trovare accordi di controllo dei flussi migratori con la Tunisia, o con la Libia in cambio, parliamoci chiaro, di denaro come compensazione, o di una produzione di servizi e infrastrutture sul posto”, similmente a come fa la Cina. Secondo il Dem bisognerebbe “cercare il dialogo anche con i ‘cattivi'”, ovvero gli scafisti, spiegando che “Minniti e Salvini, attraverso quegli accordi, sono riusciti per un po’ a limitare i danni”. C’è un problema, però, nella politica italiana, specialmente a sinistra, secondo Chaouki, ovvero che sul discorso si inserisce sempre la componente moralistica, ma secondo lui “nessuno di noi può fare la morale”.

Chaouki: “La sinistra ha sbagliato sulla tragedia di Cutro”

Secondo il deputato del PD Khalid Chaouki, insomma, bisognerebbe cercare nuove soluzioni per gestire al meglio i flussi migratori, che secondo lui danneggerebbero gli stessi paesi africani. “Ci sono moltissimi paesi nel nord Africa”, spiega, “che l’immigrazione la subiscono, come Marocco e Libia”, dove i governi “vedono scappare i giovani su cui pensavano di puntare per il futuro. Ci sono moltissimi giovani leader che oggi, lì, possono offrire una soluzione alternativa al lager o alla fuga via mare”.

Non mente Chaouki, “cambiare oggi il trattato di Dublino mi pare un’illusione” e pertanto “questi accordi dei quali parlo dobbiamo farli noi senza aspettare l’Unione Europea: o li facciamo direttamente oppure nessuno lo farà“. Secondo lui, a fronte di questo, “il piano Mattei della Meloni è perfettamente congruo”. In conclusione, Khalid Chaouki ha parlato anche della recente tragedia di Cutro, sulla quale pensa che “la sinistra ha sbagliato. La tragedia tocca tutti, e il silenzio sarebbe stato il modo migliore per onorare tutti quei morti. Ci si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza e pensare nell’interesse nazionale, evitando il più possibile le derive ideologiche“.











