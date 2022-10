Charelle Schriek, fidanzata Martin Garrix?/ Il dj: “abbiamo preso strade separate”

Charelle Schriek è stata la fidanzata di Martin Garrix, disc jockey e produttore discografico olandese. E’ finita la storia d’amore tra la modella olandese e il disc jockey, musicista e produttore discografico olandese. Dopo 3 lunghi anni d’amore la coppia si è detta addio. La notizia è stata condivisa sui social network del dj olandese che ha spiegato i motivi che li hanno portati alla difficilissima decisione di lasciarsi. Parole semplici, ma chiarissime quelle condivide da Garrix che ha scritto: “Sono triste di condividere che io e Charlie non stiamo più insieme. Ci amiamo moltissimo, ma a causa dei nostri impegni frenetici, abbiamo deciso di prendere strade separate. Amore significa anche volere il meglio per la persona che vivi, e in questo momento è passare del tempo separati. Abbiamo trascorso 3 anni fantastici insieme e custodiamo tutti i bei ricordi che condividiamo. Si prega per ora di rispettare la nostra privacy”.

Dello stesso parare anche Charelle Schriek, la fidanzata di lunga data di Martin Garrix, che sui social ha confermato la fine della relazione. I due in genere mantenevano la loro relazione privata, anche se avevano trascorso gran parte del loro tempo in viaggio insieme, compresi i frequenti viaggi a Ibiza, dove Garritsen ha tenuto residenze a Hï Ibiza e Ushuaïa.

Chi è Charelle Schriek, la ex fidanzata di Martin Garrix

Ma chi è Charelle Schriek, la ex fidanzata del dj olandese Martin Garrix. Di professione modella, Charelle è olandese proprio come il famosissimo musicista e produttore discografico olandese. La modella lavora con le agenzie di moda Wilhelmina Models e Oui Management. Non solo, si è laureata alla Hogeschool van Amsterdam con una laurea in gestione aziendale, economia e diritto.

Charelle è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram dove condivide tantissime foto della sua vita di modella che l’ha portata a viaggiare il mondo tra Milano e Los Angeles. Al di fuori della passione per la moda, le piace dipingere e fotografare e partecipa a una miriade di sport all’aria aperta come il wakeboard e il windsurf. La modella ha frequentato il DJ Martin Garrix dal 2017 fino alla fine del 2019.

