Charlbi Dean è morta/ Attrice di Triangle of Sadness stroncata da malattia improvvisa

Lutto nel mondo del cinema: l’attrice e modella Charlbi Dean è morta all’età di 32 anni. Una scomparsa improvvisa, riporta Deadline: la bellissima interprete sarebbe stata colpita da una malattia inaspettata. Una tragedia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: lei era reduce dal trionfo al Festival di Cannes con “Triangle of Sadness”, film di Ruben Ostlund premiato con la Palma d’Oro.

LA MANTIDE/ Anticipazioni 30 agosto e diretta: non solo Carole Bouquet nel cast

Charlbi Dean si è spenta all’ospedale di New York, ha confermato il suo rappresentante ai microfoni dei tabloid statunitensi. Un astro nascente stroncato dalla malattia: la 32enne ha recitato anche nella serie DC Black Lightning nei panni di Syonide, un ruolo ricorrente per due stagioni.

ADDIO A CHARLBI DEAN

Nata a Cape Town, Charlbi Dean ha fatto il suo debutto nel film sudafricano “Spud” nel 2010 ed è poi tornata anche nel sequel del 2013. Il suo curriculum cinematografico includeva anche pellicole come “Blood in the Water”, “Don’t Sleep”, “An Interview with God” e “Porthole”. Oltre alla recitazione, la sudafricana ha coltivato la passione per il mondo della moda, con cui è entrata in contatto già all’età di 14 anni. Ha iniziato a lavorare per l’etichetta internazionale Guess e in seguito è apparsa sulla copertina di Vogue, raccogliendo scatti anche per Gucci, United Colors of Benetton e Ralph Lauren. Nel 2008 è sopravvissuta a un terribile incidente automobilistico in cui si è rotta il polso, quattro costole, un gomito e ha subito un collasso del polmone sinistro.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 30 agosto: Riccardo 'ci prova' con la tronista

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 30 agosto: nuovo cavaliere per Gemma, Tina scatenata!

© RIPRODUZIONE RISERVATA