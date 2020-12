Charlene di Monaco, che colpo di testa: taglio rasato/ Il look rock conquista tutti

Charlene di Monaco stupisce il mondo. La moglie del Principe Alberto di Monaco ha cambiato look sfoggiando un taglio rasato e molto rock che sta conquistando grandi consensi nel mondo. Se finora la ribelle della famiglia Grimaldi era considerata la principessa Stéphanie, Charlene sta dimostrando di avere ugualmente un carattere ribelle sfoggiando un taglio che particolare, ma che mette in risalto la sua straordinaria bellezza. La principessa Charlene di Monaco ha così sfoggiato un taglio corto, rasato sulla parte laterale e sulla nuca. Un look molto rock a cui ha abbinato una mascherina particolare. Finora, la moglie del Principe Alberto di Monaco aveva sempre sfoggiato tagli corti, ma non aveva mai osato così tanto. Le foto del taglio di Charlene stanno già facendo il giro del mondo e per lei stanno arrivando applausi virtuali.

CHARLENE DI MONACO, TUTTI PAZZI PER IL NUOVO LOOK

Tutti pazzi per il nuovo look di Charlene di Monanco. L’etichetta della corte di Montecarlo è meno rigida di quella inglese e, così, la consorte del Principe Alberto di Monaco ha deciso di osare sfoggiando un taglio decisamente inedito e particolare per una principessa che, sin dai primi mesi di fidanzamento con il Principe Alberto, aveva incantato il mondo con la sua bellezza. Sono tantissimi i complimenti per la scelta di Charlene Wittstock. Non mancano, tuttavia, le critiche da parte di alcuni utenti che considerano sbagliato per una principessa il look scelto. Originale, libera e indipendente, la Principessa Charlene dimostra di non aver rinunciato affatto alla propria personalità.





