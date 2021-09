Charlene di Monaco di nuovo in ospedale/ Collasso per la moglie del Principe Alberto

Charlene di Monaco è stata ricoverata nuovamente in ospedale. Secondo quanto fa sapere la testata tedesca Bild, la moglie del Principe Alberto sarebbe stata portata in ospedale dopo un collasso accusato nella notte di mercoledì . La principessa, attualmente, si trova in una clinica in Sudafrica dove sarebbe arrivata in ambulanza. Le condizioni di salute di Charlene di Monaco continuano a destare preoccupazione. Dallo scorso maggio, Charlene combatte contro un’infezione che l’ha colpita e che l’ha costretta a sottoporsi anche ad un’operazione chirurgica.

La notizia del malore di Charlene sarebbe stata comunicata a Bild da Chantell Wittstock ovvero la cognata di Charlene che che è stata colpita dall’infezione durante una visita in Sudafrica dove si sta attualmente curando.

Charlene di Monaco: la visita di Alberto e dei figli

Charlene di Monaco sarebbe stata colpita dal malore pochi giorni dopo aver trascorso del tempo con il marito Alberto e con i figli Jacques e Gabriella. Charlene, infatti, si sta curando in Sudafrica dove, negli scorsi giorni, è stata raggiunta dalla famiglia. Tutti insieme, Alberto, Charlene e i figli hanno trascorso dei momenti piacevoli come ha comunicato la stessa Charlene sui social.

Dopo aver trascorso del tempo con la moglie, il Principe Alberto, insieme ai figli, è tornato in patria. Oggi, però, la notizia del nuovo malore della principessa. Intorno allo stato di salute di Charlene vige il più stretto riserbo. La famiglia monegasca non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sullo stato della principessa che, pochi giorni fa, si è concessa dei momenti di sfago con il marito e i suoi figli.

