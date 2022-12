Charlene Di Monaco pronta a vendicarsi?/ “Alberto incontra i figli di nascosto e…”

Charlene Di Monaco trema: spunta una nuova figlia segreta di Alberto

Nuovo scandalo a corte. Non c’è pace per Charlene Di Monaco che dopo una lunga malattia ha ripreso il suo posto a corte. Il suo matrimonio con Alberto di Monaco rischia di capitolare definitivamente a causa di un nuovo scandalo. Il sovrano sarebbe infatti padre di una ragazza di 17 anni concepita quando lui era già legato a Charlene. A rivelarlo è stata proprio Marisa, la madre di questa ragazza che ha rilasciato un’intervista esclusiva al Settimanale Nuovo. Alberto Di Monaco è padre di due figli, avuti quando era single: Jazmine Grace e Alexandre. La donna ha rivelato però che Alberto incontrerebbe di nascosto i suoi figli naturali all’insaputa dunque di Charlene che però pare l’abbia scoperto. Marisa ha infatti rivelato: “Alberto e Charlene sono andati di recente alla consegna dei premi per la Fondazione Principessa Grace. Pare che lui abbia incontrato i figli naturali di nascosto dalla moglie e che lei voglia vendicarsi”.

Charlène e Alberto di Monaco/ La principessa contro le indiscrezioni: "Deplorevole"

Charlene Di Monaco come la Principessa Diana sarebbe pronta a spifferare la verità sul suo matrimonio. Non lo fa in un’intervista ma in un libro autobiografico e la notizia ha generato già un po’ di subbuglio. A rivelarlo è stato Thomas Permette, espero di famiglie reali. Secondo l’uomo, la principessa starebbe valutando l’idea di scrivere un libro che racconti la sua storia e il suo matrimonio.

Charlene di Monaco operata (per la terza volta)/ Come sta: "Intervento è andato bene"

Charlene Di Monaco e il Principe Alberto vicini alla separazione?

Charlene Di Monaco e il Principe Alberto starebbero affrontando da mesi una pesante crisi matrimoniale. A svelare l’indiscrezione è stato il giornale tedesco, Echo Der Frau, che racconta come tra la coppia ci siano dei problemi. Questi, però, non comporterebbero una separazione coniugale. “Charlene e Alberto si separano a palazzo, ognuno per la sua strada”: questo il titolo con cui apre il giornale tedesco. I sudditi sono rimasti sotto shock di fronte a questa notizia. La rivista tedesca, inoltre, spiega che la principessa avrebbe scelto di lasciare per sempre Palazzo Grimaldi per trasferirsi altrove, lontano da quella che è stata fino ad oggi la sua casa.

Ma per andare dove? La donna avrebbe scelto come prossima casa la sua residenza a Roc Agel, situata al sud della Francia, dove poter curare la sua salute che è ancora cagionevole. Anche la rivista Point de Vue ha ripreso la notizia spiegando che la scelta della principessa è stata fatta per la sua salute fisica e mentale: lontana dai riflettori, Charlene potrà ricevere le cure necessarie anche per la forma di depressione che l’ha colpita. Di recente Charlene e Alberto si sono presentati in pubblico e un bacio è sembrato bastare per allontanare i sospetti su una crisi eventuale. Basterà?











