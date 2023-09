Charlene di Monaco torna in pubblico: “Sono guarita”/ “Ora mi sento in ottima forma”

Charlene di Monaco: “Vorrei riprendere gli allenamenti di nuoto”

Charlene di Monaco è apparsa a Montecarlo in pubblico. Prima allo stadio assieme al marito Alberto per seguire l’incontro tra Sudafrica e Scozia valido per i Mondiali di rugby, successivamente le foto insieme ai figli Jacques e Gabriella, che hanno ripreso la scuola. Gli ultimi giorni sono stati intensi per Charlene di Monaco, del resto la principessa sta decisamente meglio rispetto a pochi mesi fa ed oggi è più che attiva, sia sul fronte istituzionale sia su quello privato. E ha pure concesso una lunga intervista a Monaco-Matin in cui ha annunciato di sentirsi addosso tutte le energie della campionessa di vent’anni fa.

Charlene e Alberto di Monaco in crisi?/ "Si danno appuntamento per vedersi": i nuovi rumor

Charlene di Monaco si sente “in ottima forma, felice e serena“, ha detto, tanto che vorrebbe tornare a praticare sport il prima possibile: “Cammino regolarmente, ma vorrei riprendere gli allenamenti di nuoto, per recuperare un po’ più di energia e sentirmi più forte“. Le dichiarazioni ufficiali della principessa arrivano a pochi giorni di distanza da quelle rilasciate da Alberto II, al Corriere della Sera, in cui si era definito stanco delle voci su una presunta crisi con la moglie. Stando ai rumors, infatti, Charlene vivrebbe in Svizzera e vedrebbe Alberto solo su appuntamento; un rapporto di facciata, senza più nulla in comune.

Charlene Di Monaco pronta a vendicarsi?/ "Alberto incontra i figli di nascosto e..."

Principe Alberto II: “Charlene mi sostiene nella guida del Principato”

Immediata e diretta la smentita di Alberto II al Corriere della Sera: “Charlene ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti“, ha ribadito il principe. E, come riporta Vanity Fair, a guardarli insieme, tutta questa lontananza di cui si vocifera da tempo pare nulla.

Charlène e Alberto di Monaco/ La principessa contro le indiscrezioni: "Deplorevole"

Tra ipotesi e chiacchiere di corte la vita scorre apparentemente tranquilla, con un’unione focalizzata sul Principato e sui bambini, sempre il primo pensiero dell’ex nuotatrice. Charlene di Monaco vuole per i suoi figli “un’infanzia felice“, come ha sottolineato parlando con Monaco-Matin, certa però che appartenere a una famiglia come quella monegasca potrà dare ai gemelli “un sostegno, affinché possano comprendere il loro ruolo in futuro“. Un processo lento, che dovrà necessariamente essere plasmato su un mondo in continuo mutamento. I principini quest’anno affronteranno una nuova sfida: per la prima volta a quando frequentano la scuola saranno in classi diverse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA