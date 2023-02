Charles Baudelaire, chi è e cosa ha scritto/ Da ‘I fiori del male’ a quella lettera alla madre…

Chi è Charles Boudelaire: i ‘poeti maledetti’ e I Fiori del male

Charles Pierre Baudelaire, poeta, scrittore, critico letterario, critico d’arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese, è nato a Parigi il 9 aprile 1821 ed è morto nella capitale francese il 31 agosto 1867. Esponente principale del simbolismo, è considerato uno dei poeti cardine del XIX secolo. La produzione, il pensiero e la vita di Baudelaire hanno influenzato tanti autori successivi. Parliamo dei “poeti maledetti”: tra questi Verlaine, Mallarmé e Rimbaud. Tra gli italiani troviamo invece Emilio Praga, o Marcel Proust, Edmund Wilson, Dino Campana e Paul Valéry.

Ancora oggi Charles Pierre Baudelaire viene considerato uno degli anticipatori della letteratura decadente oltre a quella poetica e filosofia. Riguardo invece le sue opere I fiori del male è considerata quella maggiore, parliamo di uno dei classici della letteratura mondiale e francese. La prima edizione fu pubblicata il 25 giugno 1857, presso l’Editore Auguste Poulet-Malassis, in una tiratura di 1300 esemplari.

Charles Boudelaire e la lettera scritta alla madre

Tra gli scritti meno ricordati e più intimi di Charles Baudelaire c’è una lettera, molto significativa, che il poeta ha scritto a sua madre Caroline Archimbaut-Dufays prima di morire. Questo uno stralcio riportato da sulromanzo.it: “Cara madre, ancora una volta abbiamo litigato. Siete tornata a Honfleur. A questo punto non so se ci rivedremo più. Voglio ancora una volta aprirti tutta la mia anima, anima che tu non ha mai apprezzato né conosciuto. Te lo scrivo senza esitazione, tanto so che è vero. Ci fu nella mia infanzia un’epoca di amore appassionato per te. Mi ricordo di una passeggiata in fiacre. Eri appena uscita da una casa di cura e, per provarmi che avevi pensato a me, mi mostrasti dei disegni a penna che avevi fatto per tuo figlio”.

