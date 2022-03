Charles Dickens Museum, account censurato da Tik Tok/ “Il nome è volgare”: il motivo

Polemiche nel Regno Unito dopo la decisione di TikTok di “ censurare ” il nome di Charles Dickens. A nome dello scrittore era stato aperto un account sulla nota piattaforma social: Charles Dickens Museum. Un profilo gestito appunto dalla sua fondazione per ricordare la memoria dello scrittore inglese e diffondere le iniziative dell’istituzione culturale. La piattaforma di video online ha però preso una decisione piuttosto discutibile, oscurando l’account. Il motivo? Il nome del profilo aperto dal museo conteneva, secondo i vertici di Tik Tok, “ una parolaccia “.

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 10eLotto oggi 26 marzo: i ritardatari

I dirigenti del museo situato nel quartiere londinese di Holborn e dedicato alla memoria di Charles Dickens, hanno provato ad aprire l’account dedicato allo scrittore ma tutti i loro tentativi non sono mai andati a buon fine. Dopo aver provato più di una volta a comprendere la motivazione del rifiuto della creazione dell’account, i dirigenti hanno scoperto che l’algoritmo della piattaforma riconosceva il cognome del romanziere inglese come una parolaccia: in inglese, infatti, “dick” vuol dire “ pene “.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi, sabato 26 marzo 2022

Charles Dickens Museum e la campagna social: Tik Tok…

Riconoscendo le prime quattro lettere del cognome di Dickens come una parolaccia, l’algoritmo di TikTok aveva imposto la censura all’account del museo. Proprio per questo, il profilo è stato oscurato alla sua creazione. La piattaforma motivava l’oscuramento dell’account evidenziando la natura “ volgare ” del nome dello scrittore con tale dicitura: “ Questa espressione potrebbe essere associata a comportamenti o contenuti che violano le nostre linee guida. Promuovere un’esperienza sicura e positiva è la massima priorità di TikTok “.

ORA LEGALE 2022, CAMBIO ORA 27 MARZO/ Domani un'ora in meno di sonno ma…