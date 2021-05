Charles Grodin è morto/ L’attore di Beethoven scomparso per un cancro: aveva 86 anni

Lutto nel mondo del cinema per la morte, a 86 anni, di Charles Grodin, celebre soprattutto per aver recitato nella saga di Beethoven, il simpatico cane San Bernardo, amante dei guai. La morte dell’attore è stata confermata dal figlio il quale ha fatto sapere come il padre abbia combattuto contro un cancro che si era diffuso fino al midollo spinale. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e la notizia della sua scomparsa ha rattristato il pubblico che, oltre ad averlo amato per il ruolo in Beethoven, lo ricordano anche per altre, importanti pellicole. Charles Grodin, infatti, ha avuto una carriera che lo ha portato a lavorare anche con i grandi nomi del cinema. Sui social, il pubblico lo sta ricordando con foto e video dei suoi film

Chi era Charles Grodin, scomparso per un cancro al midollo spinale

Charles Grodin, nato a Pittsburgh in Pennsylvania, aveva trovato nella recitazione la sua strada. La carriera dell’attore era cominciata con un piccolo ruolo in in Ventimila leghe sotto i mari (1954). La grande popolarità, tuttavia, arriva negli anni ’90 quando interpreta il ruolo del padre di famiglia nella saga di Beethoven. Alle prese con il cane San Bernardo più famoso del cinema, Charles Grodin conquista il successo e la simpatia del pubblico. Nel corso della sua carriera, tuttavia, ha recitato anche in King Kong (1976), Il paradiso può attendere (1978), La signora in rosso (1984), Ishtar (1987). Nel 2016, inoltre, ha recitato nella serie Madoff.

