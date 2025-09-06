Charles Leclerc parla della sua storia d'amore con la fidanzata Alexandra: "La vita di un pilota di Formula 1 non è normale, ma lei e i miei cari..."

Per sostenere il ritmo di ventiquattro gran premi in nove mesi, occorre grande disciplina e determinazione. Vale per tutti i piloti di formula 1, ma a maggior ragione per un pilota del calibro di Charles Leclerc. Il monegasco, in una bella intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ripercorre le tappe principali della sua carriera, soffermandosi sull’ultimo periodo e sulle tante rinunce a cui è costretto per via del suo lavoro. Tra le più sofferte c’è quella legata al poco tempo disponibile per i suoi cari e, soprattutto, per la bella fidanzata Alexandra Saint Mleux.

“Oggi brindo al tempo con la mia famiglia. Viaggio talmente tanto che, quando mi ritrovo con le persone care e con la mia fidanzata brindo per festeggiare”, confida teneramente il pilota. Charles Leclerc vorrebbe più tempo, ma è consapevole del fatto che la sua vita in formula 1 esiga grandi sacrifici.

Charles Leclerc e il rapporto con la fidanzata Alexandra: “Quando condividiamo qualcosa è sempre speciale”

“Quando vedo la mia fidanzata brindo al semplice fatto di essere lì, insieme”, continua ancora il pilota parlando della sua dolce metà. Gli impegni sono davvero tanti e a volte è dura non sprofondare nella nostalgia. Alexandra Saint Mleux, tuttavia, è una fidanzata profondamente comprensiva e a quanto pare non fa mai pesare la distanza che li separa. Anche perché Charles Leclerc fa di tutto per ridurla o azzerarla ogni qualvolta possibile.

“Non riuscendoci a vedere così spesso, quel momento di condivisione ha sempre un sapore speciale. Essere un pilota di F1 ti cambia le percezioni, non fai una vita normale: gli affetti sono la mia àncora”, ha dichiarato schietto il monegasco. Insomma, se la sua vita professionale ruota attorno allo sport, uno spazio importante lo ha anche la sfera privata, con la fidanzata Alexandra Saint Mleux in cima alla lista.