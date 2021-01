Charles Leclerc ha il covid/ “In contatto con un positivo, a casa con lievi sintomi”

Il primo pilota della scuderia di Formula 1, Ferrari, Charles Leclerc, è risultato positivo al coronavirus. Così come molti altri campionissimi del mondo dello sport, a cominciare da Cristiano Ronaldo, anche il giovane talento monegasco della rossa di Maranello ha contratto il covid-19, ed è stato lo stesso a comunicarlo. Poco fa, infatti, Leclerc ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram, tramite alcune stories, di essere entrato in contatto con una persona positiva e di essere risultato successivamente positivo al covid, ma di stare bene, con pochi sintomi: “Ciao ragazzi, spero che tutti voi stiate bene – le parole di Leclerc sui social – vorrei dirvi che sono risultato positivo al Coronavirus”.

“Sono controllato regolarmente – ha proseguito il pilota originario del Principato di Monaco – in accordo ai protocolli della mia squadra. Sfortunatamente, ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e immediatamente sono andato in auto-isolamento, notificandolo a tutte le persone con le quali sono entrato in contatto. Un test successivo mi ha dato l’ufficialità: sono positivo. Mi sento bene, ho lievi sintomi. Rimarrò in isolamento a casa mia, nel Principato di Monaco, in ossequio alle regole delle autorità locali. Statemi bene e fate attenzione”.

CHARLES LECLERC HA IL COVID: LA POSITIVITÀ EMERSA IL 13 GENNAIO

Successivamente è intervenuta anche la scuderia Ferrari di Formula 1, che ha pubblicato due tweet sulla propria pagina ufficiale, spiegando: “Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus. In ossequio alle procedure del team, il pilota è stato testato regolarmente ieri e il risultato ha rilevato una positività. Charles ha immediatamente avvertito noi e tutte le persone con cui è stato in contatto in questi ultimi giorni. Attualmente sta bene, ha lievi sintomi ed è in auto-isolamento a casa”. Secondo la Rossa di Maranello, la positività è emersa nella giornata di ieri, mercoledì 13 gennaio. Tenendo conto che alla stagione di Formula 1 2021 manchino ancora diverse settimane, l’infezione di covid di Leclerc rappresenta solo un “piccolo” incidente di percorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA