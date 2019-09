Charles Leclerc ha vinto a Monza, delirio Ferrari/ Video F1 “Mai stato così stanco”

Charles Leclerc trionfa ancora, ma questa vittoria a Monza ha un sapore diverso per il giovane pilota della Ferrari. Dal podio del Gran Premio d’Italia 2019 ha trovato una marea rossa pronta a osannarlo. Del resto il successo in casa mancava alla Rossa da nove anni, da quella vittoria di Fernando Alonso nel 2010. «Mamma mia, mamma mia. Grazie di tutto. Siete i migliori», sono le poche parole che si sono sentite nel team radio, poi urla, tante urla, fino a sgolarsi. Oltre alla vittoria, Leclerc ha anche ottenuto il sorpasso in classifica su Sebastian Vettel. C’è qualcosa di simbolico anche in questo, del resto lui è il futuro. «Oggi sei perdonato», gli ha detto poi Mattia Binotto riferendosi alle strategie che il pilota monegasco aveva disatteso sabato. «Secondo me quello che è successo ieri è stato visto nel modo sbagliato. Penso stesse scherzando, perché non ho fatto nulla di male, non era colpa mia», il commento poi di Leclerc ai microfoni di Sky Sport. Faticava a parlare, ma non per l’emozione.

CHARLES LECLERC HA VINTO A MONZA “MAI STATO COSÌ STANCO”

«Non mi sono mai stancato così in una gara. È assolutamente incredibile, non riesco a spiegare quello che ho provato nella macchina e con i tifosi sul podio. È impressionante, sono contento di aver vinto qua», ha dichiarato Charles Leclerc a Sky. Il primo momento decisivo al 19esimo giro, quando Hamilton si è fermato e ha montato le gomme gialle, quelle medie. Leclerc è rientrato un giro dopo, ma scegliendo le bianche, cioè quelle dure. E quando rientra è davanti al pilota della Mercedes. Quando viene attaccato, il pilota della Ferrari resiste e non cede. Gli viene mostrata la bandiera bianca e nera, un avvertimento perché Hamilton era finito con una ruota fuori dal tracciato nel duello. Al 36esimo giro Leclerc sbaglia alla Prima Variante, ma Hamilton rimane dietro, poi sbaglia e Bottas sale al secondo posto. Allora il monegasco deve solo resistere. «Abbiamo puntato sulla strategia giusta. Sono riuscito a tenerli dietro anche se ho fatto qualche errore». Poi Leclerc ha raccontato come ha vissuto gli ultimi giri: «Ho capito che forse ce la facevo, vedevo la gente incitarmi, poi mi sono guardato indietro e mi sono detto di restare concentrato».





