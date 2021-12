Charles Leclerc positivo al Covid/ Il pilota Ferrari in isolamento a Monaco

Charles Leclerc ha contratto il Covid-19. Il pilota, al rientro da Abu Dhabi dove domenica 12 dicembre si è svolta l’ultima tappa del Gran Premio di F1, ha svolto il test di controllo previsto dalla Federazione e dal team stesso, risultando contagiato. I protocolli Fia impongono infatti un tampone in ingresso in Europa, che nel caso del pilota monegasco ha dato esito positivo. Ad annunciarlo è la stata la stessa Ferrari con un tweet. Il pilota presenta lievi sintomi – come ha comunicato la casa automobilistica – ed è in isolamento nella propria abitazione di Monaco.

Non si tratta della prima volta che Charles Leclerc contrae il Covid. Il pilota classe 1997 era già risultato positivo lo scorso gennaio, più precisamente il giorno 13, dopo un contatto ravvicinato con una persona positiva. Anche allora era stato colpito da lievi sintomi e aveva seguito la profilassi imposta dalle autorità sanitarie. Nei mesi precedenti il monegasco si è regolarmente vaccinato con doppia dose. Nonostante il virus già contratto meno di un anno fa e la vaccinazione, il pilota Ferrari è risultato nuovamente positivo.

Charles Leclerc positivo al Covid dopo il Gran Premio

La positività di Charles Leclerc è arrivata dopo il rientro in Europa da Abu Dhabi, dove si è svolta l’ultima tappa del Gran Premio di Formula 1 vinto da Verstappen. Il monegasco si è posizionato settimo nella classifica 2021 dei piloti, con 0 vittorie e un podio, quello del GP Silvestrone, dove è arrivato secondo alle spalle di Hamilton. Al termine dell’ultima tappa del Gran Premio, i piloti si sono cimentati sempre ad Abu Dhabi nei test di rito in vista del 2022.

A Yes Marina si sono svolte due giornate di test, con il monegasco in pista nella prima. Nell’occasione, il pilota Ferrari ha totalizzato 87 giri. Su Instagram, al termine dell’ultima giornata di test, Leclerc ha scritto: “Ultimi giri del 2021 fatti. Ora a Maranello per qualche giorno per continuare a lavorare sul 2022, poi sarà tempo di ricaricarsi per il nuovo anno”. Al momento, però, niente Maranello. Il pilota, in auto isolamento nella propria abitazione di Monaco, dovrà guarire dal Covid prima di poter pensare alla prossima stagione che si aspetta di vivere da protagonista.

