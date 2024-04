Charles Leclerc, presentato il suo gelato LEC/ Nuovo barattolino nei supermercati con calorie ridotte

Così come annunciato negli scorsi giorni, il pilota di Formula 1 della Ferrari, Charles Leclerc, ha presentato il suo gelato. Si chiama LEC e il progetto è in collaborazione con Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori delle gelaterie GROM. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, a discapito di quanto si pensasse, Leclerc non ha aperto una gelateria ma ha presentato una linea di nuovi gelati che saranno venduti in tutta Italia nei supermercati della grande distribuzione, una nuova avventura per il giovane talento monegasco.

Charles Leclerc apre una gelateria a Milano/ Si chiama LEC, in collaborazione con i fondatori di Grom

Gli ideatori del progetto hanno fatto sapere che i barattolini di gelato saranno al gusto di “creme molto golose, ma in grado di stupire per il ridotto apporto calorico”, di conseguenza stiamo parlando di un prodotto che strizza l’occhio alla linea, al peso, ma soprattutto alla salute. Leclerc, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo gelato, ha spiegato: “Ho dedicato tutta la mia vita alla F1 per cercare di essere il miglior pilota possibile, e continuerò a farlo. Questa però è un’avventura diversa e molto bella, perché il gelato mi è sempre piaciuto e sin da bambino cercavo le gelaterie più vicine alle piste di kart dove correvo”.

Leclerc: "Mai pensato di lasciare la Ferrari, è la mia vita"/ "Avrei voluto sfidare Senna e Schumacher"

CHARLES LECLERC, PRESENTATO IL SUO GELATO LEC: CINQUE DIVERSI GUSTI

Leclerc ha continuato dicendo: “Per questo inizialmente avevo l’idea di aprire una gelateria a Montecarlo, ma poi ho incontrato Federico Grom grazie a delle conoscenze in comune e abbiamo pensato di fare le cose molto più in grande. Per me la dieta equilibrata è molto importante, da un punto di vista fisico e mentale e questo progetto mi consente il gelato un po’ più spesso senza sensi di colpa”.

Al momento il gelato LEC è disponibile in cinque diversi gusti, e su ogni barattolino i valori nutrizionali si trovano sulla parte frontale dello stesso, e non nascosti in piccolo sul retro, quindi in vera e propria controtendenza rispetto ai prodotti solitamente in vendita. Stando a quanto fatto sapere da Martinetti, l’apporto calorico è del 30-40% inferiore rispetto alla concorrenza, arrivando fino a punte del 50-60 per cento in meno.

Incidente Leclerc: Ferrari a muro durante giro di formazione/ Video Gp Brasile F1: "Vado a Lourdes"

CHARLES LECLERC, PRESENTATO IL SUO GELATO LEC: “ARRIVANO NUOVI GUSTI NEL 2025”

“Sto già lavorando a nuovi gusti per il 2025, ma intanto abbiamo l’obiettivo di arrivare anche nei supermercati francesi entro la fine di quest’anno”. Grom precisa che per il momento non si sta pensando a delle vere e proprie gelaterie come quella che voleva aprire Charles a Montecarlo, ma in futuro non si esclude nulla.

Il pilota ci tiene comunque a precisare che il suo focus rimarrà la Formula 1, ma nel contempo il gelato LEC lo definisce “un progetto e soprattutto un prodotto che amo così tanto”. Charles ha ricordato che quando guardava da piccolo le gare di Formula lo faceva sempre con un gelato. Il pilota ha quindi concluso il suo intervento dicendo: “Il gusto ‘chocolate crunch’ è quello che si avvicina di più alla rossa. Mi piace perché c’è una componente croccante, e noi siamo in una fase positiva, quindi credo che sia il gusto perfetto per la Ferrari”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA