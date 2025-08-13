Charles Lecrerc ed Alexandra Saint Mleux: un’estate da sogno tra lusso, mare e momenti privati lontano dai riflettori social.

Charles Lecrerc e Alexandra Saint Mleux stanno trascorrendo un’estate da sogno a Montecarlo, meta dei vip di tutto il mondo. Da ormai due anni, i due sono fidanzati e quest’estate il pilota di Formula 1 l’ha portata nella sua meta preferita. Solitamente, Charles Lecrerc è molto riservato ed è difficile seguirlo nei suoi spostamenti, dato che non sempre pubblica la destinazione delle sue mete per privacy.

DIRETTA FORMULA 1/ GP Ungheria 2025, vince Norris su Piastri. Leclerc quarto, che disastro! (3 agosto)

Invece, la fidanzata Alexandra Saint Mleux condivide molto di più con i suoi follower e spesso pubblica scatti dove la si vede insieme al pilota in luoghi meravigliosi con paesaggi mozzafiato e scatti degni del profilo di un fotografo. Lei, insieme a Charles Lecrerc, tiene moltissimo al look, e perfetta più che mai non perde occasione per sfoggiare vestiti lussuosi, adatti ad ogni occasione. Al momento la coppia si trova a Montecarlo e trascorre il tempo divertendosi su uno Yacht o nei locali della zona.

Classifica Formula 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Ungheria Budapest (oggi 3 agosto)

Come si sono conosciuti Charles Lecrerc e Alexandra Saint Mleux: un’amica ha fatto da Cupido!

Insieme a Charles Lecrerc e Alexandra Saint Mleux c’è anche il loro affezionatissimo cane, e probabilmente a seguire ci sono anche i genitori. Una vacanza da copertina, anzi, da album fotografico la loro: tra vicoletti pieni di fiori, cene ricchissime di pesce e il vento nei capelli. La coppia sembra essere uscita da una favola! I due sono stati paparazzati su uno yacht di lusso mentre insieme si abbronzano al sole e portano in braccio il cagnolino Leo. Ma come si sono conosciuti Charles Lecrerc e Alexandra Saint Mleux?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Charles Leclerc in pole position! Gp Ungheria 2025 Budapest (oggi 2 agosto)

La loro storia nasce nel 2022, quando grazie ad amici in comune sono venuti a conoscenza l’uno dell’altra. Poi si sono mostrati in pubblico per la prima volta a Wimbledon ufficializzando la loro relazione, anche se sui social non hanno mai messo in piazza la loro vita sentimentale, tantomeno Charles Lecrerc che risulta essere gelosissimo della sua privacy. Lei, parigina di nascita, è classe 2002 ma la sua famiglia ha origini argentine e italiane. Attualmente studia storia dell’arte ed è una grande appassionata di dipinti e di moda.