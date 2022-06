Charleston/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer

Charleston, film di rete 4 diretto da Marcello Fondato

Charleston è una commedia brillante del 1977 che va in onda su Rete 4 oggi, 27 giugno, a partire dalle 16,45. La regia della pellicola è di Marcello Fondato che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Il cast comprende: Bud Spencer, Renzo Marignano, James Coco, Ronald Lacey e Herbert Lom.

La musica è affidata ai fratelli Guido e Maurizio De Angelis che con lo pseudomino di Oliver Onions hanno scritto alcune tra le colonne sonore più famose degli anni ottanta. Il film è ambientato quasi interamente a Londra in location di tutto prestigio come il London Hilton, la Tate Britain e il Princes gate Court.

Nella versione inglese del film distribuita in Finlandia e Svezia viene tagliata la scena in cui Charleston sale sul palco per cantare. il vero nome di Bud Spencer è Carlo Pedersoli e oltre al mestiere di attore è stato un abile nuotatore, pallanuotista, produttore e sceneggiatore. Insieme a Terence Hill è stato il protagonista di numerose pellicole di successo quali Altrimenti ci arrabbiamo, Lo chiamavano Trinità, Al di là della legge. Nel 2010 insieme all’amico e collega Terence Hill è stato insignito del David di Donatello alla carriera.

Charleston, la trama del film: la storia di un imprenditore

La pellicola Charleston è incentrata sulla vita di un imprenditore americano, Joe Lo Monaco, dal carattere difficile a causa della non riuscita dei suoi affari. L’uomo è proprietario di una nave adibita a casinò che non gli rende quanto desidera e pertanto decide di liberarsene in maniera definitiva. Spinto da questa ferrea volontà cerca di convincere il capitano a farla affondare e truffare l’assicurazione. Purtroppo, i suoi tentativi risultano vani e molto difficili da attuare e l’imprenditore, disperato, si rivolge al suo avvocato. Quest’ultimo elabora un piano strategico per riuscire a vendere la nave pubblicando due diversi annunci su due giornali, mentre in uno si dichiara la vendita della nave a 3 milioni di dollari, nell’altro si cerca una nave che abbia gli stessi requisiti offrendo 5 milioni di dollari a chiunque sia in grado di venderla. Il desiderio dell’avvocato è quello di trovare un’acquirente disposto a comprare la nave di Joe Lo Monaco e che in un secondo momento la possa rivendere ad un eventuale compratore al doppio del suo costo reale. L’unico acquirente che risponde all’annuncio è un signore di nome Charleston, il quale si rivela ancora più furbo dei due compari. Infatti, altro non è che un truffatore della migliore specie che metterà in atto un piano ancora più diabolico, coinvolgendo anche una compagnia teatrale. Charleston collabora con la polizia e l’imprenditore e il suo avvocato non avranno più via di scampo.

