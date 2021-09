Charley Vezza dimentica Marica Pellegrinelli con Giorgia Tordini?/ Scoppia il gossip!

Che fine ha fatto Charley Vezza, il rampollo piemontese che conquistò il cuore della bella ? Da tempo, infatti, i due sono spariti dai radar dei paparazzi dopo un periodo costantemente sotto i riflettori. Ricordiamo infatti che la loro storia d’amore nacque dopo la fine del matrimonio della Pellegrinelli con Eros Ramazzotti. Si parlò allora di grande amore e di presentazioni in famiglia che, tuttavia, non hanno avuto il seguito sperato.

Nancy Brilli, alla Mostra di Venezia non la fanno entrare/ "La chiave del cesso..."

Tanto che oggi il giornalista Alberto Dandolo, attraverso le pagine del settimanale Oggi, fa sapere che Vezza avrebbe un nuovo amore. L’imprenditore starebbe vivendo una liaison con una ‘collega’ della modella bergamasca: stiamo parlando di Di Giorgia Tordini, influencer da oltre 360mila follower. La Tordini è creative director di The Attico, ed è quindi socia di Gilda Ambrosio (ex di Stefano De Martino).

Tutto per la mia famiglia / Su Rai 2 il film con Jennie Garth e sua figlia

Charley Vezza e Marica Pellegrinelli: due nuovi amori nella loro vita?

Charley Vezza, l’ex di Marica Pellegrinelli, starebbe dunque frequentando Giorgia Tordini, ma sarà un “Vero amore o solo fuoco passeggero?“, si chiede Dandolo? Al momento non è dato saperlo. Per quanto riguarda invece la Pellegrinelli, la sua vita privata al momento continua ad essere avvolta da un velo di mistero. La modella 33enne è d’altronde riservatissima, anche se si è parlato di una conoscenza con l’ex calciatore Marco Borriello. Pare, tuttavia, che Marica abbia fatto sapere di frequentare Borriello solo come amica e di non avere con lui un rapporto di carattere romantico come invece si mormora da qualche tempo.

LEGGI ANCHE:

Airport 80: The Concorde/ Su Rete 4 il film con Alain Delon (oggi, 9 settembre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA