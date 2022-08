Charley Vezza, fuga d’amore in Messico con Giorgia Tordini/ Pellegrinelli archiviata

Charley Vezza, vacanza romantica in Messico con la sua nuova fidanzata Giorgia Tordini

Charley Vezza è stato legato sentimentalmente a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Con lei si è fidanzato proprio dopo la fine della storia con il noto cantante, ma le cose non sono andate. L’imprenditore piemontese si è poi innamorato di Giorgia Tordini, influencer e creative director di The Attico, che gli ha rubato il cuore.

Anna Pettinelli ammette: "Ritocco le mie foto"/ Tina Cipollari la difende: "A criticarti saranno delle cess*"

I due ormai fanno coppia fissa da qualche mese e stanno uscendo sempre più allo scoperto, vivendo a pieno la loro storia d’amore. In questi giorni, infatti, la coppia è alle prese con una romantica fuga d’amore in Messico, come dimostrano le foto che hanno pubblicato sui social. L’intesa e la complicità è evidente; la storia con la Pellegrinelli sembra ormai archiviata in modo definitivo e senza possibilità di ritorni di fiamma.

Eleonora Pieroni: "Ivana Trump? Una seconda mamma"/ "Rossano Rubicondi l'uomo che l'ha fatta soffrire di più"

Charley Vezza, Marica Pellegrinelli ritrova l’amore con il deejay olandese William Djoko

Se da un lato Charley Vezza sembra aver archiviato la sua ex, dall’altra anche Marica Pellegrinelli ha voltato pagina con il deejay olandese William Djko. La coppia che inizialmente non usciva allo scoperto, è stata spesso paparazzata in atteggiamenti intimi e piuttosto evidenti. Ultimamente però stanno vivevano la loro relazione alla luce del sole.

L’ultimo post della coppia sui social, li ritrae in un video mentre ballano insieme in discoteca con allegata la frase: “Trovatevi anche voi un fidanzato come al mio che vuole andare via dalle feste alla vostra stessa ora”. L’attrazione e la passione tra loro non manca e sembrano divertirsi molto insieme. La bella Marica Pellegrinelli ha ritrovato la felicità dopo Eros Ramazzotti e Charley Vezza e si gode la sua vita sentimentale. Con l’ex marito però, ha mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia e rispetto; un affetto davvero molto importante e duraturo nonostante la separazione.

Stash apre al terzo figlio "Il maschietto? Magari..."/ Intanto si gode Imagine "Desideravo una femminuccia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA