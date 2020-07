Charli D’Amelio sparita da Tik Tok/ Scappata da stalker? Strana figura in abiti neri…

Charli D’Amelio, star di Tik Tok, preoccupa i suoi fan: che fine ha fatto? Da qualche giorno, infatti, la giovane sarebbe sparita dalla piattaforma dove è solita pubblicare svariati video ed ovviamente sono subito partite le prime teorie preoccupanti in merito alle sue sorti. Proprio di recente, infatti, si era parlato di lei per via di alcune minacce di stupro da parte di Lovely Peaches, che era stata così bannata da Tik Tok. Adesso invece a cosa è dovuta la sua assenza? A scatenare la preoccupazione dei suoi fan sarebbe in particolare il contenuto di un video choc di alcuni giorni fa e che avrebbe scatenato il panico presso i suoi follower. Nel video caricato sulla piattaforma social lo scorso 26 giugno, si vede Charli D’Amelio in bikini nero, mentre balla tranquilla in giardino. Sullo sfondo però, si intravede qualcosa di davvero inquietante: sulla collina sembra comparire per qualche istante una strana figura di nero vestita. Di chi (o cosa) si tratta? In tanti hanno temuto possa avere a che fare con le minacce dei giorni scorsi o con un misterioso stalker. Nel primo caso, come riferisce Webboh, si era espresso anche il padre della ragazza, Marc, il quale aveva asserito di “avere tutto sotto controllo”, forse alludendo anche dal punto di vista legale.

CHARLI D’AMELIO SPARITA DA TIK TOK: LE TEORIE DEI FAN

Qualcuno crede che possa trattarsi di un pericoloso stalker, altri di un delinquente che potrebbe mettere in pericolo Charli D’Amelio. Ma qual è la verità? In merito non si hanno certezze e non è escluso che possa solo trattarsi di un vicino. Eppure ci sarebbe anche una ulteriore teoria che potrebbe tranquillizzare i fan della star di Tik Tok: potrebbe trattarsi semplicemente di una telecamera di sorveglianza che circonda la villa e che si muove registrando ogni movimento. Intanto pare che Charli si sarebbe rifugiata dall’amica Madi Monroe quindi, anche alla luce del weekend appena trascorso, è molto possibile che le due ragazze si siano semplicemente allontanate in maniera volontaria dal social per concedersi qualche giorno di relax. Le ultime immagini che ritraggono la regina di Tik Tok sono quelle che arrivano dalle Storie di Snapchat dell’amica Madi in cui appare solo stanca ed addormentata. Basterà questo a tranquillizzare i tanti fan in ansia?

