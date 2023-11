Charlie Dominici, morto a 72 anni il primo cantante dei Dream Theater/ “Siamo distrutti”

Grave lutto nel mondo della musica ed in particolare del metale: è morto Charlie Dominici, ex storico cantante del gruppo Dream Theater. Aveva 72 anni e fu la prima voce della band metal dal 1987 al 1989. Come ricorda Metalitalia.com, il suo nome compare nell’album di debutto “When Dream And Day Unite” del 1988, e la notizia è stata data dalla band, che attraverso i suoi social ha fatto sapere: “Siamo distrutti nel dare la notizia della morte dell’ex cantante dei Dream Theater, Charlie Dominici. Charlie ha cantato sul nostro disco d’esordio ‘When Dream And Day Unite‘ del 1988. Oltre ad essere un grande cantante, era anche un compositore di grande talento e un abile chitarrista e tastierista. E’ rimasto nostro caro amico anche dopo la sua uscita dal gruppo”.

Maryanne Trump Barry, morta sorella di Donald/ Aveva 86 anni, trovata senza vita in casa

La band parla di “perdita terribile per chiunque nella Dream Theater family”, aggiungendo le “più sincere condoglianze alla sua famiglia in questo momento di grande difficoltà”. Sulla morte di Charlie Dominici si è espresso anche il batterista e co-fondatore del gruppo, Mike Portnoy, attraverso un lungo post in cui ha scritto: “Sono affranto nel dare la notizia della morte dell’ex cantante dei Dream Theater, Charlie Dominici. Charlie ha cantato sul nostro disco d’esordio ‘When Dream And Day Unite’ del 1988. Oltre ad essere un grande cantante, era anche un compositore di grande talento e un abile chitarrista e tastierista”.

Raphael Dwamena, morto dopo malore in campo in Albania/ Si era fatto togliere il defibrillatore

CHARLIE DOMINICI, MORTO IL PRIMO CANTANTE DEI DREAM THEATER: “SIAMO SEMPRE RIMASTI AMICI”

Portnoy ha ricordato la separazione alla fine del 1989, ma “siamo sempre rimasti amici… ha cantato con la band che ha suonato al mio matrimonio con Marlene nel 1994, si è riunito con i Dream Theater per lo show dell’anniversario di ‘When Dream And Day Unite‘ del 2004 e ha fatto da apertura per il tour europeo con la sua band solista nel 2007 ed è venuto a un concerto del tour che io e John Petrucci abbiamo fatto nel 2022”.

Portnoy ricorda di aver scritto solamente fino a poche settimane fa a Charlie Dominici, che si era complimentato per il suo rientro nella band: “Era molto felice per noi…”. Le cause della morte non sono state rese note.

Davide Renne, come è morto il direttore creativo di Moschino/ Stroncato da un malore a 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA