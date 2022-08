Charlie Gnocchi al Grande Fratello VIP 7?/ Manila Nazzaro spiffera tutto ma…

Charlie Gnocchi verso il Grande Fratello VIP 7, Manila Nazzaro commenta: “Poveri inquilini!”

Charlie Gnocchi potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Nelle scorse, l’ex concorrente gieffina Manila Nazzaro ha involontariamente confermata un’indiscrezione che circolava in rete da alcuni giorni. Infatti la showgirl ha fatto capire che il conduttore radiofonico prenderà parte alla nuova edizione del reality guidato da Alfonso Signorini e che varcherà la famosa porta rossa.

Giucas Casella, botta e risposta con Manila Nazzaro/ "Mi dispiace leggere tue parole"

“Lo rinchiudono in casa, quindi se lo tenessero”, ha dichiarato divertita Manila. Come se non bastasse, poi, la Nazzaro si è detta dispiaciuta per gli altri concorrenti che avranno a che fare con Charlie: “Poveri loro…”. Nonostante i numerosi indizi, tuttavia, manca ancora l’ufficialità. Per il momento tra i concorrenti certi c’è sicuramente Giovanni Ciacci, mentre tra le nuove opinioniste potrebbe spuntare Patrizia Groppelli.

Concorrenti Tale e Quale Show 2022/ Manila Nazzaro e un'ex di Uomini e donne? I rumor

Charlie Gnocchi al GF VIP 7? Nessuna ufficialità ma…

Se per Charlie Gnocchi non c’è ancora nessuna ufficialità, lo stesso vale per tutti gli altri nomi che sono circolati con insistenza in queste ultime ore e che non sono stati annunciati dalla produzione. Tra questi ci sarebbe anche Edoardo Donnamaria, volto del programma televisivo Forum, un nome rilanciato dalla pagina GF VIP News. “La Palombelli riesce a metterli tutti. Allora se volete entrare l’anno prossimo, mandate tutti il curriculum a Forum”, ha commentato – a tal proposito – l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro: "Non mi sposo più con Lorenzo Amoruso"/ "Opinionista al GF Vip 7? Ci vogliono le pall*"

© RIPRODUZIONE RISERVATA