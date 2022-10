Charlie Gnocchi “Antonino Spinalbese sta pensando a come uscire”/ “Abbiamo perso un amico…”

Charlie Gnocchi, le confessioni a Luca Salatino al GF VIP 7

Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 continua a far discutere. Il fratello di Gene Gnocchi è uno dei personaggi più discussi di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La sua presenza fa discutere sia dentro che fuori la casa del GF VIP dove ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con Luca Salatino con cui si ritrova spesso a parlare. Proprio all’ex tronista ha confessato una serie di pensieri su un altro compagno di avventura: Antonino Spinalbese che, dopo un inizio col botto, sembra essere giunto ad un punto di non ritorno. Dopo le clamorose affermazioni di Ginevra Lamborghini e dell’opinionista Sonia Bruganelli, l’ex di Belen Rodriguez è caduto in un limbo.

Attilio Romita accusa Charlie Gnocchi "Se non fossi immune saresti fuori"/ Protetto dalle opinioniste?

Proprio Charlie ha notato questo cambiamento di Antonino e ha confidato a Luca: “abbiamo perso un amico. È un po’ schiavo del suo corpo, e io invece ho cercato di tirargli fuori la sua bella anima perché ha un’anima bellissima, perché è un bravissimo ragazzo. In questo momento non vuole stare con noi perché non vuole che si sappia troppo dei suoi pensieri”.

Charlie Gnocchi/ Dalla lite con Luca Salatino al GF Vip ai dubbi su Prati e Mark Caltagirone: "Non credo…"

Charlie Gnocchi: “Antonino Spinalbese sta pensando a come uscire”

Non solo, Charlie Gnocchi vedendo Antonino Spinalbese in difficoltà ha anche aggiunto: “adesso lo capisco, però mi dispiace abbiamo perso un amico che era simpatico e faceva anche battute. Adesso è sulla sua e sta pensando a come uscire. Antonino sta lì e cerca di trovare la chiave”. Intanto nella casa il comico e conduttore radiofonico si è confrontato anche con Attilio Romita utilizzando parole non proprio edificanti verso l’amico Luca Salatino. ”

“Ma secondo te, io che sto dietro a quello lì, ma non pensi che abbia dato più del dovuto? […] Il mio lavoro mi porta sempre a prendere una decisione più o meno impopolare. Io sono qui per lavorare” – ha precisato Charlie ad Attilio pretendo quasi le distanze dall’ex tronista di Uomini e Donne. Cosa è successo tra i due?

GF Vip, lite tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi/ "Sbrocchi sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA